Hitowy transfer do PlusLigi. Nowy rozgrywający trafił do beniaminka

Nowy rozgrywający, Murat Yenipazar trafił do występującego PlusLidze Volley Club Barkomu-Każany Lwów. Turek był wybierany najlepszym rozgrywającym mistrzostw świata U-23 w 2015 roku oraz najlepszym rozgrywającym mistrzostw świata U-21 w 2013 roku. „Teraz czas, żeby być jednym z najlepszych w klubowych rozgrywkach PlusLigi” – napisali przedstawiciele klubu w komunikacie

Transfer do PlusLigi to drugi zagraniczny transfer 29-letniego Turka w karierze. Rozgrywający w 2016 roku trafił na 12 miesięcy do Hypo Tirol Innsbruck. Po roku spędzonym na emigracji wrócił do Stambuł BBSK, z którego emigrował.

Kluby, w których grał Murat Yenipazar:

2010/11-2015/16 Stambuł BBSK;

2013/14 Konak BLD;



2015/16 Adana BYZ Algomed;



2016/17 Hypo Tirol Innsbruck;



2017/18-2018/19 Stambuł BBSK;



2019/20-Arhavi Sports Club;



2020/21-2021/22 Galatasaray HDI Stambuł.

Historyczna zmiana w PlusLidze

Pod koniec czerwca Rada Nadzorcza Polskiej Ligi Siatkówki jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia do udziału w najbliższych rozgrywkach PlusLigi ukraińskiego klubu Volley Club Barkom Lwów oraz mistrza TAURON 1 Ligi BBTS-u Bielsko-Biała. – To dla nas duża sprawa, przyjęcie zespołu ze Lwowa to odważny, ale przemyślany ruch – powiedział wówczas Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.

Według ustalonych zasad Volley Club Barkom Lwów będzie mógł powalczyć o mistrzostwo Polski oraz opuści PlusLigę, jeśli zajmie ostatnie miejsce na koniec fazy zasadniczej. Jednakże jeśli chodzi o możliwość gry w europejskich pucharach, to Barkom nie będzie brany pod uwagę, nawet jeśli zajmie miejsce do tego uprawniające. Ponadto w zespole Ukraińcy grają na tych samych zasadach, co Polacy w PlusLidze, czyli minimum trzech obywateli tego kraju musi znajdować się jednocześnie na boisku. Inne nacje traktowane będą jako zagraniczne.

