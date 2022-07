Biało-Czerwoni poznali nowego rywala w Lidze Narodów. To będzie szczególny mecz dla Wilfredo Leona

Niedawno kolejna edycja siatkarskiej Ligi Narodów dobiegła końca. Biało-Czerwoni bez najmniejszych problemów awansowali do finałowego turnieju, który rozgrywany był we Włoszech. Nasi siatkarze w półfinale musieli uznać wyższość Amerykanów, którzy później walczyli o złoto. Naszym siatkarzom pozostała tylko walka o brązowy medal, który udało się zdobyć, pokonując gospodarzy turnieju.

Triumf Kuby w Challenger Cup

Przyszła edycja tego turnieju wydaje się być jeszcze ciekawsza zważywszy, że do rozgrywek awansowała silna reprezentacja. W finale Challenger Cup siatkarzy, reprezentacja Kuby postawiła kropkę nad "i" i mogła się cieszyć z powrotu do Ligi Narodów po latach.

W drodze do finału siatkarze tej reprezentacji pokonali reprezentacje Chile i Czech. W decydującym meczu o awans do Ligi Narodów Kuba nie dała żadnych szans Turcji. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 (25:17, 23:25, 25:20, 25:20)

Kuba w Lidze Narodów. Szczególne mecze dla Leona

Zwycięstwo z Turcją oznacza powrót Kuby do wielkiej siatkówki, w której jeszcze nie tak dawno była. W 2012 roku ta reprezentacja zdobyła brązowy medal siatkarskiej Ligi Światowej. To był ostatni dużo sukces tego kraju na arenie międzynarodowej. Starcia z reprezentacją Kuby będą miały również szczególne znaczenie dla Wilfredo Leona, który w 2013 roku uciekł z kraju i zaczął grać w Zenicie Kazań. To przekreśliło jego szansę do występów w tamtej reprezentacji, ale otworzyło drzwi do występów w reprezentacji Polski. W przeszłości siatkarz wielokrotnie zapewniał, że nie starał się o polskie obywatelstwo ze względów finansowych.

