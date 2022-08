Ranking FIVB przed mistrzostwami świata. Wiemy, z którego miejsca reprezentacja Polski przystąpi do turnieju

Po zajęciu trzeciego miejsca i zdobyciu brązowego medalu Ligi Narodów 2022 na Biało-Czerwonych czeka ciężki bój na mistrzostwach Świata. Turniej rozpocznie się już 26 sierpnia w Polsce i na Słowenii. Przed Turniejem FIVB, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej zaktualizowała najnowszy ranking reprezentacji siatkarzy.

Do turnieju Biało-Czerwoni przystąpią z fotelu lidera. Dotychczas Polacy zgromadzili 385 punktów. Na drugim miejscu uplasowali się Francuzi, którzy tracą do Biało-Czerwonych tylko 12 oczek. Ostatnie miejsce na podium zachowała Brazylia, tracąc do Trójkolorowych 13 pkt. Do kosmetycznych zmian w rankingu doszło w trzeciej dziesiątce. Korea Północna awansowała o dwie pozycje, spychając Chorwację i Portugalię na kolejno 33. i 34 lokatę.

Ranking FIVB. Polska dalej na szczycie

Ranking FIVB: Miejsce Drużyna Liczba Punktów 1. Polska 385 2. Francja 373 3. Brazylia 360 4. Rosja 352 5. Stany Zjednoczone 340 6. Włochy 332 7. Argentyna 280 8. Iran 278 9. Japonia 273 10. Słowenia 259

Przygotowania do MŚ. Kiedy Biało-Czerwoni zagrają kolejne mecze?

Najbliższy mecz Biało-Czerwonych zaplanowano na sobotę, 13 sierpnia, w którym w Radomiu nasi siatkarze zagrają towarzyskie spotkanie z reprezentacją Ukrainy. Z kolei między 18 a 20 sierpnia w krakowskiej Tauron Arenie odbędzie się XIX Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, w którym wezmą udział reprezentacje Argentyny, Iranu raz Serbii.

Na trzy dni przed mistrzostwami świata, we wtorek 23 sierpnia Biało-Czerwoni jeszcze raz podejmą reprezentację Argentyny, tym razem sparing rozegrany zostanie w Katowicach.

