Polscy siatkarze mogą liczyć na dodatkową atrakcję. Rzecznik PZPS nie wyklucza „odstępstwa”

Reprezentanci Polski we wtorek 2 sierpnia rozpoczęli zgrupowanie przed siatkarskimi mistrzostwami świata, a sztab szkoleniowy przygotował już Biało-Czerwonym plan na najbliższe dni. Treningi zaplanowane są do sobotniego przedpołudnia. Oprócz czwartku będą dwa razy dziennie, w tym dwie siłownie – powiedział w rozmowie z tvpsport.pl Mariusz Szyszko, rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Polscy siatkarze trenują do MŚ

Niewykluczone, że podopieczni Nikoli Grbicia będą mieli też okazję do dodatkowej atrakcji, a ze słów Szyszko wynika, że sztab kadry rozważa zorganizowanie ogniska. – Coś może się zdarzy. Spała służy organizacji takich rzeczy. Nie byłoby to złym rozwiązaniem. W przeszłości jedno odstępstwo od diety w postaci kiełbasy z grilla nikomu nie zaszkodziło. To może się wydarzyć, innych atrakcji raczej nie przewidujemy – dodał.

W ramach przygotowań do mistrzostw świata Polacy rozegrają dwa mecze kontrolne oraz wystąpią w Memoriale Huberta Wagnera. Tam ich rywalami będą reprezentacje Iranu, Argentyny i Serbii. Walkę o obrony tytułu aktualni mistrzowie świata rozpoczną z kolei 26 sierpnia.

Mecze Polaków przed MŚ:

13 sierpnia: Polska – Ukraina (mecz towarzyski);

18 sierpnia: Polska – Iran (Memoriał Huberta Wagnera);

19 sierpnia: Polska – Argentyna (Memoriał Huberta Wagnera);

20 sierpnia: Polska – Serbia (Memoriał Huberta Wagnera);

23 sierpnia: Polska – Argentyna (mecz towarzyski).

Mecze Polaków podczas fazy grupowej MŚ:

26 sierpnia: Polska – Bułgaria

28 sierpnia: Polska – Meksyk

30 sierpnia: Polska – Stany Zjednoczone

