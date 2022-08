Skandal w klubie PlusLigi. Siatkarz zachował się w niewytłumaczalny sposób

Micah Ma'a przed rokiem dołączył do GKS-u Katowice, z którym w poprzednim sezonie wywalczył ósme miejsce w PlusLidze i dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski. Rozgrywający wprawdzie ma kontrakt obowiązujący do 31 maja 2023 roku, ale już w kwietniu jego agent poinformował klub o chęci rozwiązania umowy przez zawodnika.

Jak czytamy w oświadczeniu GKS-u, klub mimo „trudnego momentu na rynku transferowym i braku dostępnych alternatyw” podjął rozmowy z 25-latkiem. Ten nie przystał na ofertę pracodawcy, z kolei klub nie chciał zgodzić się na jego propozycję, która miała narażać GKS na „poważne straty finansowe, sportowe i wizerunkowe” . „W związku z tym klub poinformował zawodnika, że kontrakt na sezon 2022/2023 pozostaje w mocy” – dodano.

PlusLiga. GKS Katowice reaguje

Micah Ma'a nie zamierzał jednak ustąpić i pod koniec maja poinformował pracodawców, że rozwiązuje umowę „ze względu na nieuzasadnione zachowanie klubu” . To nie spodobało się włodarzom GKS-u, którzy stwierdzili, że nie zaistniała żadna z przesłanek umożliwiająca Amerykanowi rozwiązanie kontraktu i przekazali 25-latkowi, że pozostanie zawodnikiem zespołu. Mimo to rozgrywający nie stawił się w Katowicach na pierwszych treningach przed sezonem 2022/2023.

O sprawie poinformowano już Międzynarodową Federację Siatkówki (FIVB), Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Polską Ligę Siatkówki. GKS Katowice wszczął też procedury dyscyplinarne wobec siatkarza i nie zamierza przystawać na jego żądanie odnośnie rozwiązania umowy.

Nasz klub pozostaje na stanowisku, że wiąże go ważny kontrakt z Micahem Ma’a i oczekuje jego przyjazdu w najbliższych dniach. Aby zagwarantować odpowiedni poziom sportowy drużyny i właściwą jakość przygotowań do nadchodzącego sezonu, Klub 1 sierpnia rozpoczął poszukiwania zawodnika celem uzupełnienia składu – czytamy w oświadczeniu.

