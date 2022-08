Sensacyjne zmiany u wicemistrzów Europy. Reprezentację obejmie były trener klubu PlusLigi

Reprezentacja Słowenii nie zaliczy ostatniej edycji Ligi Narodów do udanych. Zespół prowadzony przez Marka Lebedewa przegrał aż siedem z dwunastu spotkań i ostatecznie zajął dopiero dziesiąte miejsce, nie kwalifikując się do turnieju finałowego. Taki wynik był mocno rozczarowujący ze względu na fakt, że jeszcze przed rokiem Słoweńcy świętowali drugie miejsce w mistrzostwach Europy.

Gheorghe Cretu nowym trenerem Słoweńców

Na reakcję słoweńskiej federacji nie trzeba było długo czekać. W poniedziałek 8 sierpnia ogłoszono, że Lebedew nie będzie dłużej prowadził tamtejszej reprezentacji. „Pewne zmiany były konieczne, by zrealizować nasze cele związane z mistrzostwami świata. Jednogłośnie podjęliśmy decyzję o zmianie sztabu szkoleniowego, a trenerowi dziękujemy za wykonaną pracę” – czytamy w oświadczeniu.

Australijczyka, który posadę trenera reprezentacji Słowenii objął w lutym, zastąpi Gheorghe Cretu. Rumun do niedawna był szkoleniowcem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą wywalczył mistrzostwo Polski, krajowy puchar oraz triumf w Lidze Mistrzów. Przed Cretu trudne zadanie, ponieważ Słoweńcy będą, obok Polaków, jednymi ze współgospodarzy zbliżających się mistrzostw świata, co sprawia, że oczekiwania związane z występem wicemistrzów Europy w turnieju są wysokie. Tym bardziej, że jak do tej pory Słowenia nie wywalczyła żadnego medalu globalnego czempionatu.

Przypomnijmy, Słoweńcy, którzy swoje spotkania grupowe będą rozgrywali w Lublanie, w pierwszej fazie turnieju zagrają z Kamerunem, Francją i Niemcami.

