Rewolucja w sztabie szkoleniowym Jastrzębskiego Węgla. Siatkarze komentują zmiany

W poniedziałek 8 sierpnia siatkarze Jastrzębskiego Węgla rozpoczęli okres przygotowawczy do nowego sezonu PlusLigi. Stawiło się na nim 15 zawodników: Jan Hadrava, Eemi Tervaportti, Łukasz Wiśniewski, Jurij Gladyr, Dawid Dryja, Jakub Macyra, Rafał Szymura, Kamil Dębski i Maksymilian Granieczny. Środkowy Jastrzębskiego Węgla Jurij Gladyr przyznał w klubowych mediach, że brakowało mu już trochę „adrenaliny fizycznej”.

Tęskniłem już za pracą. Wakacje są fajne i te trzy miesiące spędziliśmy odpoczywając z rodzinami, ale przychodzi moment, kiedy czegoś brakuje i chciałoby się wrócić do tego, do czego człowiek jest przyzwyczajony i robił na co dzień, czyli do treningów – powiedział.

Zawodnik przyznał, że nie poznał jeszcze zawodnika, który lubi okres przygotowawczy. – Bo to nie jest nic przyjemnego, ale taka jest nasza praca. Z drugiej strony my odpoczywaliśmy, bo nie ma nas w kadrach narodowych, a chłopaki w kadrze grali całe lato, więc też nam mogą tego pozazdrościć – zaznaczył.

Zmiany w Jastrzębskim Węglu. Zawodnicy: Ma nam to pomóc

W ekipie Jastrzębskiego Węgla doszło do niewielu zmian. Jurij Gladyr przyznał, że to dobrze wróży. – W tamtym roku byliśmy razem na co dzień i będziemy kolejny sezon spędzać w tym samym gronie. Ma nam to pomóc, by lepiej rozumieć się na boisku – stwierdził środkowy.

Z kolei Łukasz Wiśniewski zauważył, że ten okres przygotowawczy zaczynają w nieco lepszym składzie. – Rok temu nie było wszystkich zagranicznych zawodników, nie mieliśmy rozgrywającego i musieliśmy wspomagać się zawodnikami z zewnątrz – przypomniał środkowy, dodając, że te kosmetyczne zmiany w składzie będą fajnym uzupełnieniem całości.

Rewolucja w sztabie szkoleniowym. Gladyr: Zobaczymy jak wyjdzie w praniu

Pieczę nad drużyną sprawować będą dotychczasowi przedstawiciele sztabu szkoleniowego w osobach: Leszka Dejewskiego, Bartosza Celadyna i Korneliusza Osmana wraz z nowymi członkami sztabu: asystentem trenera Marcelo Mendeza – Henrique Furtado oraz trenerem przygotowania motorycznego Federico Baronim. Statystyk Bogdan Szczebak był na inauguracyjnych zajęciach, ale powrócił do Słowenii, gdzie jest członkiem sztabu szkoleniowego tamtejszej reprezentacji i także szykuje się z nią do MŚ 2022.

Do tych zmian odnieśli się także środkowi Jastrzębskiego Węgla. – W sztabie są dosyć spore zmiany, nie mieliśmy jeszcze przyjemności poznać wszystkich, czekamy aż wrócą z mistrzostw świata – powiedział Łukasz Wiśniewski. Z kolei Jurij Gladyr przyznał, że nie miał jeszcze przyjemności pracować z nowym szkoleniowcem. – Zobaczymy jak wyjdzie w praniu – zakończył.

