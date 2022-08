Bartosz Kurek zdradził, co sądzi o decyzji Nikoli Grbicia. Jasne stanowisko kapitana Polaków

Od kiedy Nikola Grbić objął reprezentację Polski, podjął już kilka kontrowersyjnych decyzji, które nie wszystkim przypadły do gustu. Tak było między innymi z rezygnacją z wielu doświadczonych siatkarzy już na początku jego kadencji. W kontekście kształtowania kadry na mistrzostwa świata Serb również nie uniknął wywołania sporego poruszenia w środowisku. Bartosz Kurek przyznał jednak, że jedna rzecz w tym wszystkim bardzo mu się podobała.

Bartosz Kurek pochwalił decyzję Nikoli Grbicia względem mistrzostw świata

Kapitanowi reprezentacji Polski chodziło o to, że na dwa tygodnie przed mistrzostwami świata praktycznie wyklarowała się już osiemnastoosobowa kadra na zbliżający się mundial. W ciągu ostatniego tygodnia Serb zadecydował bowiem, iż w turnieju na pewno nie weźmie udział Wilfredo Leon, który wciąż dochodził do zdrowia po kontuzji odniesionej pod koniec sezonu klubowego.

Z podobnych względów Grbić zrezygnował również z Bartosza Bednorza, który co prawda doszedł już do wyższej dyspozycji, aczkolwiek przez uraz stracił prawie całą Ligę Narodów. Ponadto selekcjoner reprezentacji Polski w kontekście mistrzostw zrezygnował również z Jana Firleja i Karola Butryna.

– Uważam, że trener bardzo dokładnie wytłumaczył swoją ideę w wywiadach. Dla tych, którzy zostali, jest to bardzo komfortowa sytuacja, a dla tych, którzy musieli opuścić zgrupowanie, niezbyt przyjemne przeżycie. Niemniej chciałbym podziękować chłopakom, bo wykonali kawał dobrej roboty, i jeżeli uda nam się ugrać cokolwiek na mistrzostwach, to na pewno będą czuli, że to w dużym stopniu ich zasługa – powiedział Kurek w rozmowie z Polsatem Sport.

