Wywiad polskiej siatkarki odbił się szerokim echem. Klub złoży pozew

Zuzanna Górecka, która przed zbliżającym się sezonem została siatkarką łódzkiego ŁKS-u Commercecon, w wywiadzie dla TVP Sport skrytykowała swój były klub z tego samego miasta. Zawodniczka wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na zmianę pracodawcy i poinformowała o dużych niedociągnięciach w ekipie Grot Budowlanych Łódź.

Górecka o problemach finansowych klubu. Zalegają z płatnościami

Górecka przyznała, że ma żal do klubu, za to, że zawodniczki czekają na wypłatę cztery-pięć miesięcy oraz że jej były pracodawca nadal zalega jej z płatnościami. – Oczywiście, opóźnienia się zdarzają, ale wolałabym usłyszeć w takiej sytuacji jasny komunikat, a nie kręcenie. To też ma wpływ. Nikt nie lubi pracować za darmo – wyznała Górecka i dodając, że jeśli nic się nie zmieni, to wejdzie na drogę sądową.

Oświadczenie przedstawicieli Grot Budowlanych Łódź

Na te słowa zareagowali przedstawiciele klubu, którzy przesłali dziennikarzom TVP Sport oświadczenie, według którego ma być nieprawdą, że klub miał zaległości finansowe wobec Zuzanny Góreckiej. „Opóźnienia występowały, ale nigdy nie zdarzało się, żeby zawodniczka nie otrzymała pieniędzy przez 4 czy 5 miesięcy. Co więcej, Zuzanna Górecka, 31 stycznia 2022 roku podpisała list czystości, z którego wynika, że klub nie ma zaległości wobec siatkarki” – czytamy w oświadczeniu prezesa zarządu Marcina Chudzika, który na koniec poinformował, że sprawą zajmą się prawnicy, w związku z czym Górecka może spodziewać się pozwu o odszkodowanie.

