Sensacyjne doniesienia na temat Mateusza Bieńka. Klub PlusLigi zareagował w ironiczny sposób

Fragment artykułu opublikowanego przez „Nowiny Nyskie” udostępnił na Twitterze jeden z internautów, a tekst zatytułowany „Czy to będzie hit transferowy roku?” dotyczy Mateusza Bieńka. Jak możemy przeczytać, środkowy reprezentacji Polski ma dołączyć do PSG Stali Nysa, a transfer utytułowanego zawodnika powinien sprawić, że zespół będzie walczył o awans do fazy play-off.

PlusLiga. Stal Nysa zareagowała na plotki

„W tym momencie ktoś zapyta, czy stać nasz klub na zatrudnienie tej klasy zawodnika. Oczywiście to nie nasz problem, tylko władz naszego miasta i klubu” – napisał autor tekstu, który następnie zasugerował, że doniesienia na temat zainteresowania pozyskaniem Bieńka nie są potwierdzone. „Jeżeli to się nie odbije na naszych budżetach domowych, czyli nie będzie wyższych opłat za wodę, śmieci czy ogrzewanie to ten transfer należy uznać za transfer ostatniego dziesięciolecia. Oczywiście pod warunkiem, że trafiliśmy z transferem, który miał być tajemnicą” – czytamy.

Na sensacyjne i prawdopodobnie niemające wiele wspólnego z rzeczywistością doniesienia, zareagował klub z Nysy. Na twitterowym profilu Stali pojawiło się zdjęcie odwróconego plecami Szymona Bińka, który zamiast „Biniek”, ma na koszulce zamieszczone nazwisko „Bieniek”. Całość zwieńczono ironicznym podpisem sugerującym, że zespół nie potrzebuje transferu środkowego reprezentacji Polski, ponieważ ma już w swoich szeregach gracza o podobnym nazwisku.

Przypomnijmy, Mateusz Bieniek karierę siatkarską zaczynał w Norwidzie Częstochowa, a pierwszym seniorskim klubem, w którym grał środkowy, był Effector Kielce. Następnie reprezentant Polski był przez trzy lata związany z ZAKSĄ Kędzierzyn Koźle, a w sezonie 2019/2022 spróbował swoich sił we włoskim Cucine Lube Civitanova. Od 2020 roku występuje w barwach PGE Skry Bełchatów.

