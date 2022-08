Kolejny poważny sprawdzian dla reprezentacji Polski. Kiedy i gdzie obejrzeć transmisję TV meczu z Argentyną?

Kadra Nikoli Grbicia udanie rozpoczęła jeden z ostatnich etapów przygotowań do zbliżających się mistrzostw świata. Biało-Czerwoni najpierw pokonali Ukrainę 3:2, a następnie w spotkaniu inaugurującym zmagania w Memoriale Huberta Wagnera pewnie pokonali zawsze niebezpieczny Iran 3:0. Kolejnym rywalem Polaków w tym najbardziej prestiżowym turnieju towarzyskim będzie Argentyna.

Memoriał Huberta Wagnera 2022. Polskę czeka kolejny wymagający sprawdzian

Reprezentacja z Ameryki Południowej z pewnością nie jest faworytem tego starcia, niemniej jednak będzie to bardzo wartościowy i niełatwy sprawdzian dla naszej drużyny narodowej. To także okazja dla serbskiego szkoleniowca do przeprowadzenia kilku zmian w wyjściowej szóstce. Być może Nikola Grbić postawi na Tomasza Fornala, który w meczu z Iranem pojawił się dopiero w końcówce drugiego seta i zrobił sporą różnicę. Był jednym z najlepszych polskich siatkarzy na parkiecie. Po meczu zabrał głos, odnosząc się do swojej roli w zespole.

Kiedy mecz Polska — Argentyna na Memoriale Huberta Wagnera? Gdzie obejrzeć transmisję w TV?

Spotkanie Polska — Argentyna będzie dla obu reprezentacji drugim starciem podczas tegorocznego Memoriału Huberta Wagnera. Mecz Biało-Czerwonych z ekipą z Ameryki Południowej, który odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie został zaplanowany na piątek, 19 sierpnia. Początek spotkania o godzinie 20:00. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć za pośrednictwem stacji Polsatu Sport, jak również aplikacji Polsat Box Go.

