Zdecydowane słowa Karola Kłosa. Odniósł się do słów Nikoli Grbicia o nakładaniu presji

Po wielu miesiącach oczekiwań oraz wymagających przygotowań rozpoczęły się siatkarskie mistrzostwa świata. W meczu otwarcia Brazylia pokonała Kubę 3:2. W piątek, 26 sierpnia o godzinie 20:30 do rywalizacji w turnieju dołączą Biało-Czerwoni. Polacy zdaniem ekspertów są w ścisłym gronie faworytów do końcowego triumfu. Przypomnijmy, że ekipa Nikoli Grbicia broni mistrzowskiego tytułu. Co więcej, polscy siatkarze mogą dokonać historycznej rzeczy, gdyż mają szansę zdobyć złoty medal po raz trzeci z rzędu.

Mistrzostwa świata 2022. Karol Kłos nie gryzł się w język

W ostatnim czasie głośno zrobiło się o słowach selekcjonera polskiej kadry, którego zdaniem środowisko wywiera zbyt dużą presję na zawodników. W trakcie rozmowy opublikowanej na kanale Polska Siatkówka na platformie YouTube Nikola Grbić zaapelował zarówno do kibiców, jak i dziennikarzy oraz ekspertów o zachowanie spokoju i niekrytykowanie jego podopiecznych. – Mam nadzieję, że każdy zrozumie, jak bardzo takie negatywne komentarze o złym występie mogą mieć wpływ na siatkarzy. Jeśli możecie, to pomagajcie nam i nie nakładajcie presji – powiedział trener.

Na tę wypowiedź zareagował Karol Kłos. Podwójny mistrz świata w rozmowie z mediami stwierdził, że owa presja narasta sama, ponieważ turniej rozgrywany jest w Polsce. Uważa, że nie może to nikogo dziwić. – Będziemy bronić podwójnego mistrzostwa świata. To osobny turniej, inna grupa ludzi, więc mam nadzieję, że z tym sobie poradzimy i będziemy grać jak najlepszą siatkówkę. Zobaczymy, do czego nas to doprowadzi – dodał środkowy, cytowany przez WP SportoweFakty.

Jeden z liderów reprezentacji Polski dał dobitnie do zrozumienia, że nie skupia się na tym, co pisze się w mediach na jego temat. Dowiaduje się o tym raczej od swoich najbliższych, czy też znajomych. Takie ciągłe sprawdzanie jest dla niego po prostu marnowaniem cennego czasu. Jest jednak wyjątek. – Coś niesamowitego musi się wydarzyć, bym sprawdził. Czytam po dobrych meczach, bo to buduje i podnosi pewność siebie – powiedział.

Mistrzostwa świata 2022. Kiedy grają Polacy?

Polacy, którzy wraz ze Słowenią są współgospodarzami imprezy, trafili do grupy C. W pierwszej fazie czempionatu przyjdzie im się zmierzyć z Bułgarią, Meksykiem oraz Stanami Zjednoczonymi. Faza grupowa potrwa do środy, 31 sierpnia. Pierwsza runda fazy pucharowej natomiast zacznie się po kilkudniowej przerwie, a dokładniej 3 września. Wiemy, kiedy dokładnie swoje spotkania będą rozgrywać Biało-Czerwoni.

