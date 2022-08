NA ŻYWO: Polska – Bułgaria. Biało-Czerwoni zaczynają walkę o mistrzostwo świata

20:00 Początek pierwszego meczu Polaków na mistrzostwach świata już za pół godziny! 19:55 Tak wyglądała podróż polskich siatkarzy do hali w Katowicach:



twitter.com 19:48 Mecz Polski z Bułgarią rozpocznie się już za niespełna godzinę, bo o godz. 20:30. 19:27 Przypominamy historię Mateusza Miki, który był objawieniem mistrzostw świata w 2014 roku:



Siatkarski świat leżał u jego stóp. Szczere wyznanie mistrza świata, który wygryzł Bartosza Kurka z reprezentacji 19:13 Tutaj podsumowanie meczu Stanów Zjednoczonych z Meksykiem:



Bez niespodzianki w meczu grupowych rywali Polaków. Starcie USA – Meksyk skończyło się po trzech setach 18:55 Koniec meczu naszych grupowych rywali. Amerykanie pewnie ograli Meksykanów 3:0. 18:44 Wiele wskazuje na to, że Amerykanie wygrają z Meksykiem w trzech setach. Obecnie jest 13:6 dla drużyny z USA. 18:32 Trwa pierwszy mecz grupy C, w której oprócz Polaków i Bułgarów rywalizują Amerykanie i Meksykanie. Spotkanie zaczęło się o godz. 17:30 i obecnie jest 2:0 w setach dla reprezentantów USA. 18:25 Przypominamy kadrę reprezentacji Polski, w której zabrakło miejsca m.in. dla Wilfredo Leona:



14 wybrańców Nikoli Grbicia. To oni powalczą o mistrzostwo świata 18:09 Zapraszamy na relację na żywo z meczu reprezentacji Polski, która w pierwszym starciu siatkarskich mistrzostw świata zagra z Bułgarią.

Polacy, którzy podczas tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce będą bronili tytułu wywalczonego w 2014 i 2018 roku, trafili do grupy C. Rywalami Biało-Czerwonych w walce o 1/8 finału są Amerykanie, Bułgarzy i Meksykanie, a podopieczni Nikoli Grbicia są poważnymi kandydatami do awansu do fazy pucharowej czempionatu.

By zagwarantować sobie bezpośrednią przepustkę do grona 16 najlepszych drużyn imprezy, nasi reprezentanci muszą zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc w grupie. Biorąc pod uwagę, jak wymagającymi rywalami są Amerykanie, obrońcy tytułu nie mogą pozwolić sobie na potknięcia w pozostałych spotkaniach.

W pierwszym meczu turnieju Biało-Czerwoni zagrają z Bułgarią, z którą grali podczas tegorocznej Ligi Narodów. W spotkaniu rozgrywanym w Ottawie górą byli Polacy, którzy pewnie wygrali w trzech setach. Każdy inny scenariusz niż powtórzenie tego wyniku będzie dzisiaj dużą niespodzianką.

Kadra reprezentacji Polski na MŚ

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba

Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

Grupy na mistrzostwach świata

Grupa A: Ukraina, Serbia, Tunezja, Portoryko

Grupa B: Brazylia, Japonia, Kuba, Katar

Grupa C: Polska, Stany Zjednoczone, Meksyk, Bułgaria

Grupa D: Francja, Słowenia, Niemcy, Kamerun

Grupa E: Włochy, Kanada, Turcja, Chiny

Grupa F: Argentyna, Iran, Holandia, Egipt

