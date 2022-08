Polacy zaczęli mistrzostwa świata od wygranej z Bułgarią. Tak wygląda tabela po meczu Biało-Czerwonych

Polscy siatkarze zaczęli mistrzostwa świata od wygranej z Bułgarią, która przybliżyła ich do awansu do 1/8 finału turnieju. Tabela grupy C, w której grają Biało-Czerwoni, pokazuje, kto będzie najpoważniejszym rywalem podopiecznych Nikoli Grbicia w walce o wygranie tej fazy rywalizacji.

Reprezentacja Polski w pierwszym meczu mistrzostw świata gładko ograła Bułgarię, wygrywając 3:0 (25:12, 25:20, 25:200. Wcześniej na parkiecie zaprezentowały się drużyny ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku, które rywalizują z Biało-Czerwonymi w grupie C. Amerykanie w trzech partiach ograli rywali potwierdzając, że obok podopiecznych Nikoli Grbicia są najpoważniejszymi kandydatami do wygrania grupy. MŚ w siatkówce. Tabela grupy C I chociaż zarówno Polacy, jak i reprezentanci USA, wygrali swoje mecze w trzech setach, to Amerykanom udało się nieznacznie wyprzedzić współgospodarzy turnieju w tabeli. Wszystko za sprawą korzystniejszego bilansu małych punktów – drużyna ze Stanów Zjednoczonych straciła ich 50, z kolei obrońcy tytułu mistrzowskiego 52. Miejsce Drużyna Wygrane Porażki Wygrane sety Stracone sety Stosunek punktów 1. Stany Zjednoczone 1 0 3 0 1.500 2. Polska 1 0 3 0 1.442 3. Bułgaria 0 1 0 3 0.693 4. Meksyk 0 1 0 3 0.666 Polacy będą rozstawieni Nawet jeśli Biało-Czerwoni po trzech meczach zajmą drugie miejsce w tabeli, i tak bezpośrednio awansują do 1/8 finału. Awans do tej fazy mistrzostw daje właśnie zajęcie jednej z dwóch pierwszych pozycji w grupie lub zajęcie trzeciego miejsca pod warunkiem, że jest się jedną z czterech drużyn z największym dorobkiem punktowym wśród ekip z tego miejsca. Dla polskich siatkarzy końcowa pozycja w grupie oczywiście, o ile będzie to miejsce dające udział w fazie pucharowej, i tak nie ma większego znaczenia. Z racji pełnienia roli współorganizatora mistrzostw świata, Biało-Czerwoni będą rozstawieni, dzięki czemu w 1/8 finału zagrają z jedną z teoretycznie najsłabszych reprezentacji fazy grupowej. Mistrzostwa świata. Terminarz meczów w grupie C 28 sierpnia, godz. 17:30: USA – Bułgaria;

28 sierpnia, godz. 20:30: Polska – Meksyk;

30 sierpnia, godz. 17:30: Meksyk – Bułgaria;

30 sierpnia, godz. 20:30: Polska – USA.

