Siatkarze przygotowali niespodziankę dla Bartosza Kurka. Jego reakcja była bezcenna

Bartosz Kurek od lat jest jednym z filarów reprezentacji Polski, a po tym, jak przygodę z kadrą zakończył Michał Kubiak, również kapitanem drużyny narodowej. W poniedziałek 29 sierpnia atakujący obchodził 34. urodziny, o czym nie zapomnieli jego koledzy z drużyny. Na twitterowym profilu PZPS pojawiło się krótkie nagranie z treningu, podczas którego Biało-Czerwoni postanowili zrobić niespodziankę utytułowanemu siatkarzowi.

Niespodzianka dla Bartosza Kurka

Na filmiku widać, że Nikola Grbić zebrał swoich podopiecznych, by przekazać im swoje wskazówki. Gdy kadrowicze i trener mieli już tradycyjnie krzyknąć „Polska” i ruszyć do ćwiczeń, nagle siatkarze zaczęli śpiewać „100 lat”, co wyraźnie zaskoczyło jubilata. Kurek wyglądał na zdziwionego i zawstydzonego zarazem, a po chwili na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech.

Rozszerzony materiał pojawił się z kolei na youtubowym kanale PZPS, a autor materiału poprosił kadrowiczów o podzielenie się swoimi wspomnieniami związanymi z Kurkiem. Grzegorz Łomacz przyznał, że podczas jednego z turniejów mieszkał z atakującym w pokoju, co było dosyć ciężką przeprawą, ponieważ Kurek... chrapał. Aleksander Śliwka z kolei przypomniał najbardziej efektowne akcje w wykonaniu 34-latka, który swoimi atakami niejednokrotnie przysparzał problemy drużynom przeciwnym.

Bartosz Kwolek zapytany o skojarzenie z Kurkiem podkreślił, że gdy on zaczynał przygodę z siatkówką, dzisiejszy kapitan kadry był u szczytu kariery. – Dzisiaj przeżywa drugą młodość – dodał zaznaczając, że podziwia atakującego kadry.

