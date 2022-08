Polska – USA. Ostatni mecz grupowy Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata

Dziękujemy za uwagę. Kolejny mecz Biało-Czerwonych, w ramach 1/8 finału mistrzostw świata, odbędzie się po kilkudniowej przerwie. Dobranoc! Polacy wygrywają 3:1 i kończą rywalizację w grupie C na pierwszym miejscu. 25:21 Fornal kończy punktowym atakiem! Wygrywamy z Amerykanami! 24:21 Bieniek serwuje w aut. 24:20 Punkt Kochanowskiego! Mamy piłki meczowe. 23:20 Bieniek punktuje ze środka. 22:20 Autowy blok Polaków. 22:19 Bieniek kończy ze środka. Czas dla Nikoli Grbicia. 21:19 Fornal zatrzymany blokiem. 21:18 Kurek zagrywa w aut. Czas dla trenera USA. 21:17 Punkt prawidłowo przyznany Polakom. Nerwowo na boisku, sędzia przyznał punkt dla Polaków, Amerykanie proszą o challenge. 20:17 DeFalco kiwa, ale sędzia dopatrzył się piłki rzuconej. 19:17 Kurek sprytnie kiwa. 18:17 Ensing kończy z prawego skrzydła. 18:16 Averill psuje zagrywkę. 17:16 Dotknięcie siatki po polskiej stronie. 17:15 Russell w siatkę. 16:15 Ensing kiwnął nad blokiem. 16:14 Kochanowski z przesuniętej krótkiej. 15:14 Russell oszukał polski blok. 15:13 Fornal kiwnął na siatce. 14:13 Ensing w boisko. 14:12 As serwisowy Semeniuka! 13:12 DeFalco przekroczył linię dziewiątego metra. 12:12 Kurek po skosie w aut. 12:11 Kurek po przerwie w siatkę. Czas dla trenera USA. 12:10 As serwisowy Kurka! 11:10 Kurek kończy kontrę Polaków. 10:10 Kurek po rękach rywali. 9:10 Sprytny atak DeFalco. 9:9 Kurek trafił w Russella. 8:9 Averill kończy ze środka. 8:8 Fornal obija amerykański blok. 7:8 Russell kończy z prawego skrzydła. 7:7 Punkt po zagrywce Janusza! 6:7 Miękki i precyzyjny atak Kurka. 5:7 Russell w boisko. 5:6 Dobry atak Bieńka. 4:6 Kurek przestrzelił atak. 4:5 Smith też kończy ze środka. 4:4 Bieniek kończy ze środka. 3:4 Znowu punktuje DeFalco. 3:3 Sprytny atak DeFalco. 3:2 Ensing serwuje daleko w aut. 2:2 DeFalco kończy z lewej strony. 2:1 Semeniuk po rękach rywali. 1:1 Autowa zagrywka Fornala. 1:0 Kurek obija blok Amerykanów. Zaczynamy czwartego seta! 25:19 Fornal kończy i wygrywamy seta! 2:1 dla Polaków! 24:19 DeFalco psuje zagrywkę. Piłki setowe dla Polaków! 23:19 DeFalco obija nasz blok. 23:18 Bieniek kończy akcję Polaków. Czas dla Nikoli Grbicia. 22:18 Semeniuk trafiony zagrywką. 22:17 Punktuje Ensing. 22:16 As serwisowy Semeniuka! 21:16 Kaczmarek kończy z lewego skrzydła. 20:16 Kurek psuje zagrywkę. 20:15 DeFalco zablokowany. 19:15 Kochanowski psuje zagrywkę. 19:14 Fornal kończy z drugiej linii. 18:14 Semeniuk nad blokiem w aut. 18:13 Fornal po przerwie serwuje w siatkę. Czas dla trenera USA. 18:12 Kurek sprytnie zmylił blok rywali. 17:12 Semeniuk kończy z drugiej linii. 16:12 Janusz psuje zagrywkę. 16:11 DeFalco przekroczył linię dziewiątego metra. 15:11 Bieniek zagrywa w siatkę. 15:10 Kurek punktuje! 14:10 Ensing kończy atak Amerykanów. 14:9 Kurek obił blok rywali. 13:9 DeFalco celnie z lewego skrzydła. Czas dla Amerykanów. 13:8 Semeniuk kiwnął nad blokiem. 12:8 Skuteczny blok Polaków. 11:8 Russell też psuje zagrywkę. 10:8 Kochanowski serwuje w siatkę. 10:7 Semeniuk trafił w Tuanigę. 9:7 Semeniuk kończy z lewego skrzydła. 8:7 DeFalco kończy z drugiej linii. 8:6 Kurek huknął nie do obrony. 7:6 Smith kończy mocnym atakiem. 7:5 Kochanowski i Fornal skuteczni w bloku. 6:5 Fornal po bloku rywali. 5:5 DeFalco kończy z lewego skrzydła. 5:4 Punktowy blok Polaków. 4:4 Smith kończy kontrę Amerykanów. 4:3 Błąd w ustawieniu po stronie Polaków. Punkt jednak dla Amerykanów. 5:2 Kochanowski kończy z wysokiej piłki. 4:2 Kurek obił blok Amerykanów. 3:2 Averill kończy z krótkiej. 3:1 Skuteczny blok Polaków. 2:1 Bieniek kończy ze środka. 1:1 Autowy blok Biało-Czerwonych. 1:0 Kurek mocno z sytuacyjnej piłki. Zaczynamy trzeciego seta! 25:21 Fornal obija blok rywali! Wygrywamy seta. 24:21 Bieniek w siatkę. 24:20 I znowu Bieniek ze środka. Piłki setowe dla Polaków. 23:20 DeFalco kończy ze środka. 23:19 Bieniek kończy ze środka! 22:19 Semeniuk huknął z zagrywki i kolejny punkt dla Polaków. 21:19 Anderson atakuje w aut. Fornal zmienia Śliwkę. 20:19 Teraz Kyle Russell daleko za linię końcową. Czas dla Nikoli Grbicia. 19:19 Teraz asem serwisowym popisał się Kyle Russell. 19:18 Russell atakuje po przekątnej. 19:17 Teraz Kurek serwuje w aut. 19:16 As serwisowy Kurka! Czas dla Amerykanów. 18:16 Tuaniga popełnił błąd techniczny. 17:16 DeFalco serwuje w aut. 16:16 Russell kończy z drugiej linii. 16:15 Anderson minimalnie przestrzelił zagrywkę. 15:15 Dotknięcie siatki po stronie Polaków. 14:14 Smith blokuje Śliwkę. 14:13 Janusz serwuje w aut. 14:12 Kochanowski kończy ze środka. 13:12 Świetny pipe w wykonaniu Semeniuka. 12:12 Anderson kończy z lewego skrzydła. 12:11 As serwisowy Bieńka! 11:11 Tuaniga tym razem w aut. Nikola Grbić poprosił o czas. 10:11 As serwisowy Tuanigi. 10:10 Autowy blok Bieńka. 10:9 Russell kończy kontrę Amerykanów. 10:8 Russell obija blok Polaków. 10:7 Teraz świetnie kończy Kurek. 9:7 Anderson skutecznie z drugiej linii. Czas dla trenera USA. 9:6 DeFalco atakuje po prostej w aut. 8:6 Bieniek mocno ze środka. 7:6 Błąd Andersona i punkt dla Polaków. 6:6 DeFalco serwuje w boisko. 6:5 Kochanowski serwuje za linię końcową. 6:4 Semeniuk obija blok Amerykanów. 5:4 Śliwka serwuje w siatkę. 5:3 Kochanowski huknął z przesuniętej krótkiej. 4:3 Jendryk kończy ze środka. 4:2 Mocny serwis Janusza, piłka przechodzi na naszą stronę i kończy Śliwka. 3:2 Kurek atakuje po bloku. 2:2 Teraz Śliwka zablokowany. 2:1 Śliwka tym razem skutecznie. 1:1 Tuaniga serwuje w siatkę. 0:1 Śliwka w aut. Zaczynamy drugą partię! 23:25 Podwójne odbicie po stronie Polaków. Amerykanie wygrywają pierwszego seta. 23:24 Kyle Russell z asem serwisowym. 23:23 Russell kończy z lewego skrzydła. 23:22 DeFalco zagrywa w aut. 22:22 Russell znowu skutecznie. Czas dla Amerykanów. 22:21 DeFalco dotknął siatki. Punkt dla Polaków!

Polscy siatkarze udanie, bo od pewnego zwycięstwa z Bułgarią, zaczęli swój udział w tegorocznych mistrzostwach świata. Biało-Czerwoni w drugim meczu grupowym ograli w trzech setach Meksyk, a na zwieńczenie tej fazy turnieju przyszło im zmierzyć się z Amerykanami, którzy również mają na swoim koncie dwa zwycięstwa.

Stawką meczu reprezentacji Polski i USA było pierwsze miejsce w grupie C. Zajęcie tej pozycji było szczególnie ważne dla Amerykanów, którzy dzięki punktom za ewentualne zwycięstwo z podopiecznymi Nikoli Grbicia byliby wysoko rozstawieni w fazie pucharowej. Na takie rozstawienie mogą liczyć już Biało-Czerwoni, którzy z racji współorganizacji mistrzostw świata trafią w 1/8 finału na jedną z dwóch teoretycznie najsłabszych drużyn w stawce.

Kadra reprezentacji Polski na MŚ

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz Przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka Środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba

Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

Mistrzostwa świata. Terminarz

Jeszcze w środę 31 sierpnia czeka nas sześć spotkań fazy grupowej mistrzostw świata. Po nich nastąpi kilkudniowa przerwa, po której reprezentacje rozegrają mecze 1/8 finału.

Grupa A:

31 sierpnia, godz. 17:30: Serbia – Tunezja;

31 sierpnia, godz. 20:30: Ukraina – Portoryko.

31 sierpnia, godz. 14:00: Kanada – Turcja;

31 sierpnia, godz. 21:15: Włochy – Chiny.

Grupa F:

31 sierpnia, godz. 11:00: Argentyna – Egipt;

31 sierpnia, godz. 17:30: Iran – Holandia.

1/8 finału:

Lublana: 3 września, godz. 18:00;

Lublana: 3 września, godz. 21:00;

Gliwice: 4 września, godz. 17:30;

Gliwice: 4 września, godz. 21:00;

Lublana: 5 września, godz. 18:00;

Lublana: 5 września, godz. 21:00;

Gliwice: 6 września, godz. 17:30;

Gliwice: 6 września, godz. 21:00.

Ćwierćfinały:

Lublana: 7 września, godz. 18:00;

Lublana: 7 września, godz. 21:00;

Gliwice: 8 września, godz. 17:30;

Gliwice: 8 września, godz. 21:00.

Półfinały:

Katowice: 10 września, godz. 18:00;

Katowice: 10 września, godz. 21:00.

Mecz o brązowy medal:

Katowice: 11 września, godz. 18:00.

Finał:

Katowice: 11 września, godz. 21:00.

