Polscy siatkarze w 1/8 finału mistrzostw świata. Wiadomo, kiedy reprezentacja Polski gra kolejny mecz

Reprezentacja Polski po ograniu Amerykanów zajęła pierwsze miejsce w grupie C siatkarskich mistrzostw świata i pewnie awansowała do fazy pucharowej. Teraz Biało-Czerwonych czeka kilka dni przerwy, a my podpowiadamy, kiedy kadra gra kolejny mecz.

Reprezentacja Polski w pierwszym meczu siatkarskich mistrzostw świata pokonała w trzech setach Bułgarię i znalazła się o krok od awansu do fazy pucharowej. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni ograli z kolei Meksyk i zapewnili sobie grę w 1/8 finału. Kiedy reprezentacja Polski gra mecz 1/8 finału? Dzięki wygranej z Amerykanami podopieczni Nikoli Grbicia uzbierali w sumie dziewięć punktów, co w kolejnej fazie czempionatu zapewnia im rozstawienie z pierwszego miejsca. Druga pozycja przypadnie współgospodarzom turnieju, czyli Słoweńcom, którzy mają na swoim koncie siedem punktów. Na wyłonienie rywala Biało-Czerwonych w 1/8 finału przyjdzie nam poczekać do środy 31 sierpnia, kiedy to rozegrane zostaną ostatnie mecze fazy grupowej. Wiadomo jednak, że reprezentacja Polski swój mecz 1/8 finału zagra w niedzielę 4 września o godz. 21 w Gliwicach – podaje TVP Sport. Podopieczni Grbicia zmierzą się w nim z drużyną, która awansuje do 1/8 finału z trzeciego miejsca w grupie. MŚ w siatkówce. Terminarz fazy pucharowej 1/8 finału: Lublana: 3 września, godz. 18:00;



Lublana: 3 września, godz. 21:00;

Gliwice: 4 września, godz. 17:30;

Gliwice: 4 września, godz. 21:00;

Lublana: 5 września, godz. 18:00;

Lublana: 5 września, godz. 21:00;

Gliwice: 6 września, godz. 17:30;

Gliwice: 6 września, godz. 21:00. Ćwierćfinały: Lublana: 7 września, godz. 18:00;

Lublana: 7 września, godz. 21:00;

Gliwice: 8 września, godz. 17:30;

Gliwice: 8 września, godz. 21:00. Półfinały: Katowice: 10 września, godz. 18:00;

Katowice: 10 września, godz. 21:00. Mecz o brązowy medal: Katowice: 11 września, godz. 18:00. Finał: Katowice: 11 września, godz. 21:00. Czytaj też:

Wielkie emocje w meczu Polska – USA. Efektowny triumf Biało-Czerwonych w meczu mistrzostw świata