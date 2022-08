Paweł Fajdek zachwycony atmosferą na meczu Polaków. Dodał wyjątkowy wpis

Drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia się nie zatrzymuje. Polacy zakończyli zmagania w fazie grupowej z kompletem punktów, tracąc w trzech spotkaniach tylko jednego seta. Pokonali kolejno Bułgarię, Meksyk oraz Stany Zjednoczone. Ostatni mecz odbywał się na wypełnionym po brzegi katowickim „Spodku”. Na trybunach nie zabrakło znanych twarzy. Wśród nich znalazł się Paweł Fajdek.

Mistrzostwa świata 2022 w siatkówce. Paweł Fajdek zachwycony meczem

Wybitny polski lekkoatleta z bliska podziwiał poczynania naszych siatkarzy w rywalizacji z Amerykanami. Kilkukrotnie został uchwycony przez operatorów kamer. W rozmowie z portalem Inetria.pl przyznał, że było to dla niego pierwsze spotkanie tej rangi w życiu. Stwierdził, że atmosfera podczas oglądania w telewizji robi wrażenie, ale będąc na trybunach przeszła ona jego najśmielsze wyobrażenia.

– Tu jest jeszcze lepiej, bo można to rzeczywiście poczuć i naprawdę świetnie się bawić. Ja tak się bawię! To na pewno nie jest mój ostatni mecz na tych mistrzostwach. Mam nadzieję, że będę na finale razem z Polakami. Mam nadzieję, że zdobędą tutaj mistrzostwo – powiedział.

Po wygranej z Amerykanami zachwycony Paweł Fajdek postanowił opublikować w mediach społecznościowych wyjątkowy post, który po części skierowany był do reprezentantów Polski. Wpis nacechowany był ogromnymi emocjami. Nie brakowało w nim znaków graficznych czy zwrotów „Co za emocję! Co za chłopaki! Co za kibice, co za mecz! Wszystko wspaniałe. Polish power. Panowie róbcie swoje, a ja będę sobie na to wszystko spokojnie spoglądał. Po mistrzostwo, auuu” – napisał.

instagramCzytaj też:

Gwiazdor reprezentacji USA wywołał gigantyczną burzę. Rzucił poważne oskarżenie