Ekspert wytypował wyniki meczów siatkarskich MŚ. Wskazał, dokąd zajdą Polacy

30 sierpnia reprezentacja Polski rozegrała ostatni mecz (z USA) w fazie grupowej mistrzostw świata. Aktualnie nasi siatkarze odpoczywają przed częścią turniejową mundialu, do której dostali się wraz z 15 innymi zespołami. Większość z nich liczy, że już niebawem zdobędzie medal. W tym gronie są oczywiście również podopieczni Nikoli Grbicia. Ich możliwości wysoko ocenia też Łukasz Kadziewicz, czyli były siatkarz i reprezentant Polski. Na łamach „Przeglądu Sportowego” postanowił on wytypować wyniki poszczególnych spotkań, a tym samym określić, na co stać Biało-Czerwonych w tych rozgrywkach.

Łukasz Kadziewicz wytypował wyniki meczów siatkarskich MŚ

Wiadomo już, że w 1/8 finału nasi siatkarze zmierzą się z Tunezją. Zdaniem Kadziewicza nie jest to rywal, który powinien sprawić kłopoty drużynie broniącej tytułu. Według niego spotkanie to rozstrzygnie się w trzech setach na korzyść Polaków.

Były reprezentant sądzi, że dla Biało-Czerwonych schody zaczną się dopiero od ćwierćfinału. Najprawdopodobniej na tym etapie rozgrywek znów trafimy na USA, o ile Amerykanie pokonają Turcję, a wiele na to wskazuje. – Mam nadzieję, że ten ćwierćfinał dostarczy wszystkim bardzo dużo emocji – powiedział ekspert i jednocześnie wskazał, iż podopieczni Nikoli Grbicia znów zwyciężą 3:1.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Łukasz Kadziewicz liczy na finał dla Polaków

Ponadto jego zdaniem w 1/4 finału mistrzostw świata Słowenia upora się z Ukrainą (3:0), Włochy przegrają z Francją (2:3), a Brazylia z Serbią (również 2:3). Gdyby tak się stało, w półfinale Polacy zagraliby z ojczyzną naszego selekcjonera. Kadziewicz twierdzi jednak, że Biało-Czerwoni byliby w stanie pokonać Serbię 3:1, a w finale zmierzą się z Francją, która pokona Słowenię 3:0. Co ciekawe były siatkarz nie pokusił się o wskazanie drużyny, która zdobędzie złoty medal.

