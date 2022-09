Marcin Możdżonek wytypował trzech faworytów MŚ. Wskazał potencjalnych rywali Polaków

Polscy siatkarze podczas fazy grupowej mistrzostw świata nie mieli sobie równych. Podopieczni Nikoli Grbicia najpierw ograli Bułgarię, a następnie Meksyk i Stany Zjednoczone. Biało-Czerwoni zdobyli w sumie dziewięć punktów, tracąc zaledwie jednego seta. W 1/8 finału zmierzą się z Tunezją, która awans do fazy pucharowej uzyskała z trzeciego miejsca. Jeśli Polacy zwyciężą, być może w ćwierćfinale ponownie zagrają z Amerykanami.

Mistrzostwa Świata 2022 w siatkówce. Marcin Możdżonek wytypował faworytów do złotego medalu

Reprezentacja z Ameryki Północnej była zdecydowanie najbardziej wymagającym rywalem w grupie C. Przypomnijmy, że polscy siatkarze przegrali pierwszego seta, ale koniec końców wygrali 3:1. To, w jaki sposób zdołali odwrócić losy tej rywalizacji docenił Marcin Możdżonek. – Nie jest sztuką wygrywać, kiedy wszystko od początku do końca się układa. Sztuką jest uczynić to mimo problemów, które pojawiają się w trakcie meczu – powiedział w rozmowie z Interią.

Były siatkarz i mistrz świata z 2014 roku został również zapytany o to, czy Biało-Czerwonych stać na wywalczenie, po raz trzeci z rzędu, złotego medalu na imprezie tej rangi. – Widzę naszą drużynę wśród tych, które realnie mogą myśleć o zwycięstwie w całych mistrzostwach – stwierdzi.

Marcin Możdżonek wskazał też dwie drużyny, które jego zdaniem są faworytami do mistrzowskiego tytułu. Z jedną z nich Polacy mogą zmierzyć się w fazie pucharowej. – Z tego, co widziałem, trzy drużyny wydają mi się najpoważniejszymi kandydatami do tytułu. Oprócz Polski podobała mi się również gra Francji. Trzeci zespół to... Stany Zjednoczone, które też przecież nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa – dodał.

