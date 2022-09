ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ogłosiła pozyskanie następcy Kamila Semeniuka. To ostatni transfer tego lata

Już od dawna wiadomo było, że po sezonie 2021/22 Kamil Semeniuk nie będzie dłużej reprezentował barw ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, bo przenosi się do Sir Safety Perugii. W związku z tym działacze mistrzów Polski musieli znaleźć dla niego odpowiedniego zastępcę, co okazało się zaskakująco trudne. Dopiero po wielu tygodniach, a nawet miesiącach kędzierzynianom udało się pozyskać nowego przyjmującego.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle potwierdziła transfer Denisa Kariagina

Co ciekawe nie jest to Ołeh Płotnicki, choć początkowo to jego łączono z ZAKSĄ. Zamiast tego sprawdziły się najnowsze doniesienia, ponieważ nowym graczem polskiej drużyny Denis Kariagin. Ten niespełna 20-letni zawodnik jest uważany za jeden z największych talentów bułgarskiej siatkówki, a w swoim CV ma trzy sezony w Neftochimiku Burgas, debiut w siatkarskiej Lidze Mistrzów. W poprzednim sezonie występował w Vero Volley Monza, czwartej ekipie Serie A w sezonie 2021/22.

Wielkim zwolennikiem pozyskania Kariagina był Tuomas Sammelvuo, nowy szkoleniowiec kędzierzynian. – Denis ma ogromny potencjał. Jest wysoki, a patrząc na jego zagrywkę czy atak to typ zawodnika, który niedługo może nam dać dokładnie to, czego potrzebujemy – przyznał trener ZAKSY, cytowany w oficjalnym komunikacie klubu. – Denis jest bardzo młody, dlatego pamiętajmy, że musimy być cierpliwi, dać mu trochę czasu – zaapelował jednocześnie.

Piotr Szpaczek, prezes klubu, potwierdził jednocześnie, że sprowadzenie Kariagina jest ostatnim letnim transferem mistrzów Polski. Bułgar podpisał roczny kontrakt.

