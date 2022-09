Andrea Anastasi wskazał najlepszą reprezentację na świecie. Wyjaśnił, dlaczego tak sądzi

Mistrzostwa świata w siatkówce trwają w najlepsze, oczywiście z udziałem reprezentacji Polski. Już niebawem Biało-Czerwoni przystąpią do ćwierćfinału, w którym zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi – i to już drugi raz w tym turnieju. Wcześniej obie ekipy spotkały się w fazie grupowej i to Amerykanie polegli (1:3). Poza tym nasza kadra zwyciężała po 3:0 z Meksykiem, Bułgarią oraz Tunezją. Przed „rewanżem” z USA na antenie Polsatu Sport wypowiedział się Andrea Anastasi, który stwierdził nawet, że dla niego Polska to najlepsza drużyna globu.

Andrea Anastasi: Reprezentacja Polski najlepsza na świecie

– Uważam, że w tym momencie wasza reprezentacja jest najlepszym zespołem na świecie, a widziałem już wiele meczów trwającego mundialu – stwierdził bez ogródek. Dodał, iż wie, że siatkówka to nie jest matematyka i tutaj nie zawsze wygrywa ten, kto wygląda najmocniej na papierze. Niemniej jednak zdaniem Włocha podopieczni Nikoli Grbicia mają wszystko, by zagrać w finale.

A dlaczego tak twierdzi? – Na korzyść Biało-Czerwonych działa to, że mają szeroką ławkę i dzięki temu mogą dokonywać wielu zmian bez ryzyka. Oprócz tego dysponują bardzo dobrą jakością – przekonuje Anastasi.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Ćwierćfinał Polska – USA będzie zupełnie inny

Amerykanie jawią się jako trudny ćwierćfinałowy przeciwnik dla Polaków, aczkolwiek zdaniem byłego selekcjonera to właśnie nasi siatkarze uchodzą za faworytów. Jego zdaniem kadra USA obecnie odstaje poziomem, co dało się dostrzec podczas meczu tych ekip w fazie grupowej. Anastasi oczywiście pamięta, że wtedy nie zagrał Micah Christenson, ale z drugiej strony zauważył, że nawet z nim w składzie Stany Zjednoczone męczyły się z Turcją.

– Ćwierćfinał mistrzostw świata na pewno będzie innym meczem niż ten w grupie, ale Nikola Grbić ma ogromne doświadczenie i z pewnością świetnie przygotuje Polaków pod kątem mentalnym – zakończył Włoch.

Czytaj też:

Tomasz Fornal skomentował rywalizację z Aleksandrem Śliwką. Wymowne słowa siatkarza