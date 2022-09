Mocne słowa Aleksandra Śliwki po meczu Polska – USA. Tak odpowiedział na miażdżącą krytykę

Aleksander Śliwka w ostatnich tygodniach nie miał łatwego życia, ponieważ ze strony kibiców spadła na niego spora krytyka za niewystarczająco dobre występy na mistrzostwach świata. W starciu reprezentacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi przyjmujący okazał się jednak jednym z bohaterów, dzięki którym podopieczni Nikoli Grbicia awansowali do półfinału mundialu. Już po zakończeniu potyczki gracz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle postanowił odnieść się do krytyki, która spotykała go w minionych dniach.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Aleksander Śliwka był ostro krytykowany

Ta była silna do tego stopnia, że wielu fanów polskiej siatkówki domagało się posadzenia Śliwki na ławce rezerwowych kosztem Tomasza Fornala. Faktem jest, iż gracz Jastrzębskiego Węgla świetnie radził sobie podczas mundialu jako dżoker, gdy zmieniał o dwa lata starszego kolegę w gorszych momentach jego występów.

Mimo tego jednak Nikola Grbić podkreślał, jak ważny jest dla niego 27-latek i nadal konsekwentnie na niego stawiał. Jak się okazało w starciu Polska – USA, Serb miał rację. Aleksander Śliwka zaprezentował się w nim najlepiej od dawna, a do tego symbolicznie zdobył ostatni punkt, pieczętujący triumf Biało-Czerwonych nad Amerykanami.

Aleksander Śliwka odpowiada na krytykę po meczu Polska – USA

W rozmowie z portalem sport.pl przyjmujący odniósł się do kwestii krytyki, z którą ostatnio musiał sobie radzić. – Co ja mogę powiedzieć? Ja robię swoje. Tak jak powtarzałem wcześniej - najważniejsze dla mnie jest to, co się dzieje wewnątrz drużyny. Trener i drużyna we mnie wierzą. Tak samo ja wierzę w każdego zawodnika. I w tego, który gra, i w tego, który nie gra. Wy dokładnie nie widzicie, co się dzieje wewnątrz naszej drużyny – odparł wymownie.

