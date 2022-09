Mecz mistrzostw świata w siatkówce może zostać opóźniony. Prezes PZPS opowiedział o absurdalnym pomyśle

Mistrzostwa świata w siatkówce wkraczają w decydującą fazę i już w sobotę 10 września rozegrane zostaną półfinały czempionatu. Pierwszy mecz, z udziałem reprezentacji Polski i Brazylii, rozpocznie się o godz. 18. Trzy godziny później na parkiet wybiegną drużyny z Włoch i Słowenii.

Mecz o trzecie miejsce oraz finał turnieju zaplanowano na niedzielę, a spotkania powinny rozpocząć się o tych samych godzinach, co mecze sobotnie, czyli kolejno o godz. 18 i 21. Powinny, bo przedstawiciele włoskiej federacji mogą forsować pomysł przesunięcia godziny rozpoczęcia jednego ze spotkań.

Finał mistrzostw świata zostanie opóźniony?

Mowa o meczu finałowym, co w rozmowie z tvpsport.pl potwierdził Sebastian Świderski. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej zdradził, że Włosi w przypadku awansu do finału mistrzostw świata chcieliby rozpocząć go z piętnastominutowym opóźnieniem. – Włosi chcą grać ewentualny finał o 21:15 ze względu na to, że mają wtedy „okienko” antenowe po teleturnieju, który widownia chętnie ogląda w telewizji. Dla nich jest to „prime time” – powiedział. Ewentualny finał z udziałem drużyny z Italii będzie emitowany przez stację Rai.

Świderski wyjaśnił także, że to, o której godzinie dana reprezentacja rozgrywa swój mecz, jest dyskutowane w szerszym gronie przedstawicieli organizatorów i drużyn. Jak podaje tvpsport.pl, w kuluarach mówiło się, że Polacy chcieli grać swój półfinał właśnie o 18, by mieć więcej czasu na regenerację przed meczem o 3. miejsce lub finałem.

Nie rozmawiałem z Nikolą (Grbiciem – przyp.red) na temat tego, kiedy kadra wolałaby grać półfinał. Patrząc jednak na sugestie, które dostawałem jakiś czas temu – że przed finałami warto byłoby zagrać wcześniej – to wszystko pasuje, natomiast podkreślam, że ta decyzja nie była konsultowana z Serbem – stwierdził Świderski.

Czytaj też:

Polscy siatkarze zapozowali do zdjęcia w nietypowy sposób. Zdecydowali się na identyczne rekwizyty