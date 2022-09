Polska – Brazylia w półfinale mistrzostw świata w siatkówce. O której i gdzie oglądać transmisję na żywo online i w TV?

Reprezentacja Polski przed startem tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce była wymieniana w gronie faworytów do końcowego triumfu. Biało-Czerwoni od pierwszych meczów udowadniali, że nie było to przesadzone określenie i bez większych problemów wygrali rywalizację w grupie C. Podopieczni Nikoli Grbicia ogrywali kolejno Bułgarię, Meksyk i Stany Zjednoczone, tracąc po drodze tylko jednego seta.

Polska – Brazylia w półfinale mistrzostw świata

Bez straty partii obrońcy tytułu zakończyli mecz 1/8 finału z Tunezją, a pierwsze poważne problemy napotkali dopiero w ćwierćfinale. Ostatecznie Polacy pokonali Amerykanów po tie-breaku i zameldowali się najlepszej czwórce turnieju. Teraz przyjdzie im zmierzyć się z Brazylijczykami, których pokonywali w dwóch poprzednich finałach czempionatu.

Podopieczni Renana Dal Zotto wprawdzie zdaniem ekspertów nie są już tak mocną drużyną, jak chociażby podczas mistrzostw w 2018 roku, ale to wciąż zespół, którego nie należy lekceważyć. Canarinhos zakończyli fazę grupową czempionatu z kompletem zwycięstw, a w 1/8 finału gładko ograli Iran. Wicemistrzowie świata w ćwierćfinale odesłali do domu Argentyńczyków, a w meczu z Polakami staną przed szansą rewanżu za dwa przegrane finały.

O której mecz Polska – Brazylia? Transmisja na żywo online i w tv

Mecz Polska – Brazylia w ramach półfinału mistrzostw świata w siatkówce zostanie rozegrany w sobotę 10 września. Początek spotkania zaplanowano na godz. 18, a transmisja na żywo ze starcia będzie dostępna na antenach TVP 1 i Polsatu Sport oraz w serwisach tvpsport.pl i Polsat Box Go.

