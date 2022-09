NA ŻYWO: Polska – Brazylia w półfinale mistrzostw świata w siatkówce. Biało-Czerwoni walczą o awans

16:17 Z drobnym urazem zmaga się jeden z libero reprezentacji Polski:



Jeden z kluczowych zawodników reprezentacji Polski kontuzjowany. Jego zmiennik zdradził, co powiedział mu siatkarz 16:04 Do rozpoczęcia meczu Polaków zostały niecałe dwie godziny! 15:57 Przypomnijmy, drugiego finalistę mistrzostw świata poznamy kilka godzin później. Mecz Włochów ze Słoweńcami rozpocznie się o godz. 21. 15:38 Tak Bruno Rezende mówił o Biało-Czerwonych przed dzisiejszym meczem:



Kapitan Brazylii ocenił reprezentację Polski. Wskazał jej mocne strony 15:22 To w katowickim Spodku odbędą się dzisiejsze półfinały:



15:09 Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska – Brazylia, który rozpocznie się o godz. 18.

Reprezentacja Polski fazę grupową tegorocznych mistrzostw świata rozpoczęła od pewnej wygranej 3:0 z Bułgarią. W kolejnym meczu Biało-Czerwoni również bez straty seta poradzili sobie z Meksykiem, a na zakończenie tej fazy czempionatu ograli Amerykanów (3:1).

Trudny mecz Polaków w ćwierćfinale

Podopieczni Nikoli Grbicia pewnie awansowali do fazy pucharowej, gdzie czekała na nich reprezentacja Tunezji. Polacy zgodnie z przewidywaniami wygrali 3:0 i zameldowali się w najlepszej ósemce turnieju. W walce o półfinał przyszło im zmierzyć się z Amerykanami, którzy wysoko postawili poprzeczkę obrońcom tytułu mistrzowskiego. Ostatecznie Biało-Czerwoni triumfowali po tie-breaku i awansowali do strefy medalowej.

Brazylijczycy z kolei na inaugurację turnieju pokonali 3:2 reprezentację Kuby. Podopieczni Renana Dal Zotto kolejne dwa starcia, z Japonią i Katarem, wygrali bez straty seta, dzięki czemu awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie. Canarinhos w fazie pucharowej poradzili sobie z Iranem i Argentyną, a w starciu z Polakami staną przed szansą rewanżu za finały mistrzostw świata w 2014 i 2018 roku, kiedy to ulegali Biało-Czerwonym.

Kadra reprezentacji Polski na MŚ

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz Przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka Środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba

Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba Atakujący : Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski.

