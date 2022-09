Polska ograła Brazylię w półfinale mistrzostw świata w siatkówce. Biało-Czerwoni zagrają w finale!

Dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam na relację z finału mistrzostw świata, który odbędzie się już jutro! Co za emocje w końcówce spotkania! Brawo dla Brazylii, która rozegrała dobre spotkanie, ale jeszcze większe brawa dla Polaków, którzy po raz trzeci z rzędu zagrają w finale mistrzostw świata! 15:12 Punkt dla Polaków! ZAGRAMY W FINALE MISTRZOSTW ŚWIATA! 14:12 Śliwka kończy po skosie! Mamy piłki meczowe! 13:12 Leal zagrywa w siatkę. 12:12 Leal po rękach Polaków. Czas dla trenera Brazylii. 12:11 Semeniuk obija ręce rywali! 11:11 Leal ponad blokiem! Czas dla Nikoli Grbicia. 10:11 Kurek atakuje w aut. 10:10 Kochanowski też psuje zagrywkę. 10:9 Darlan zagrywa w siatkę! 9:9 Leal po rękach Polaków. 9:8 Semeniuk kończy z drugiej linii. 8:8 Leal w aut, ale zdaniem sędziego po bloku. 8:7 Wallace zagrywa w aut. Czas dla Nikoli Grbicia. 7:7 Kurek po taśmie w aut. 7:6 Kurek zatrzymany blokiem. To był znaczny aut. Punkt słusznie przyznany rywalom. 7:5 Bieniek posyła piłkę w aut. Challenge dla Polaków. Czas dla trenera Brazylii. 7:4 Kurek po bloku! 6:4 Rodrigo zatrzymany blokiem przez Kochanowskiego! 5:4 Kurek potężnie po przekątnej. 4:4 Rodrigo obija blok Polaków. 4:3 Semeniuk kończy z lewej strony. 3:3 Leal punktuje zagrywką. 3:2 Leal kończy po skosie. 3:1 Bruno Rezende zagrywa w siatkę. 2:1 Kochanowski zepsuł zagrywkę. 2:0 Kurek znowu punktuje! 1:0 Kurek kończy z prawej strony! Zaczynamy piątego seta! Niestety, nie było dotknięcia siatki przez rywali. Brazylia wygrywa 2:2, o awansie do finału zdecyduje tie-break. Jeszcze Grbić prosi o challenge. 21:25 Niestety, punkt dla Brazylii, która wygrywa seta. 21:24 Kochanowski serwuje w siatkę. Przerwa na życzenie trenera Brazylijczyków. 21:23 Semeniuk przebija się przez blok! 20:23 Wallace zatrzymany blokiem! 19:23 Kończy Semeniuk. 18:23 Fornal zagrywa w siatkę. Lucarelli uskarża się na uraz. Brazylijczyk schodzi z parkietu. 18:22 Śliwka obija ręce Brazylijczyków. 17:22 Kaczmarek zagrywa w siatkę. 17:21 Bruno serwuje w aut. 16:21 Śliwka atakuje w aut. Uciekają nam rywale. Grbić prosi o challenge tej sytuacji. Nie było dotknięcia siatki przez rywali. 16:20 Kurek zatrzymany blokiem. Nikola Grbić prosi o czas. 16:19 Lucarelli atakuje obok bloku. 16:18 Śliwka atakuje w aut. 16:17 Lucarelli poradził sobie z naszym blokiem. Czas dla trenera Brazylijczyków. 16:16 Kurek obija ręce rywali. 15:16 Śliwka obija blok. 14:16 Lucarelli kończy z trudnej pozycji. 14:15 Lucarelli mocno w Zatorskiego. To był aut! Punkt słusznie przyznany Polakom. 14:14 Rodrigo serwuje w aut. Brazylijczycy proszą o challenge. 13:14 Wallace radzi sobie z polskim blokiem. 13:13 Wallace serwuje w siatkę. 12:13 Lucas ze środka. 12:12 Semeniuk dobrze z lewej strony. Czas dla Nikoli Grbicia. 11:12 Kochanowski atakuje w aut. 11:11 Wallace zmieścił piłkę po skosie. 11:10 Semeniuk w antenkę. 11:9 Semeniuk kończy z przechodzącej na środku piłki. 10:9 Teraz Śliwka się nie myli. 9:9 Janusz źle odegrał do Śliwki. 9:8 Wallace trafił Janusza. 9:7 Kurek kończy z przechodzącej piłki. 8:7 Śliwka znowu kończy z lewej strony! 7:7 Śliwka fenomenalnie ograł rywali! 6:7 Wallace punktuje po ataku z prawej strony. 6:6 Śliwka zablokowany. 6:5 Kurek kończy po prostej. 5:5 Semeniuk zagrywa w siatkę. 5:4 Brazylijczycy dotknęli siatkę! 4:4 Lucas kończy ze środka. 4:3 Pogubili się Brazylijczycy przy siatce. 3:3 Kurek punktuje zagrywką! 2:3 Wallace serwuje w aut. 1:3 Semeniuk atakuje w aut. 1:2 Leal obija blok Polaków. 1:1 Semeniuk punktuje. 0:1 Flavio kończy ze środka. Czas na czwartego, oby ostatniego, seta! 25:20 Semeniuk po bloku! Mamy drugiego seta! O czas prosi Nikola Grbić. 24:20 Leal punktuje zagrywką. 24:19 Flavio punktuje ze środka. 24:18 Bieniek ze środka! Mamy piłki setowe! 23:18 Leal obija blok Polaków. 23:17 Semeniuk kiwa przy siatce. 22:17 Śliwka serwuje w aut. 22:16 Semeniuk kończy kontrę Polaków. 21:16 Kochanowski ze środka! 20:16 Wallace po skosie trafia w boisko. 20:15 Fernando broni, ale odbija piłkę w aut. 19:15 Kurek trafił w Fernando. 18:15 Wallace kończy po skosie. Czas dla trenera Brazylii. 18:14 Śliwka! Świetne wykończenie akcji. 17:14 Kurek kończy z drugiej linii! 16:14 Kurek z trudnej piłki, ale obija blok rywali. 15:14 Lucarelli kończy z lewej strony. Czas dla trenera Brazylii. 15:13 Semeniuk znowu z drugiej linii! 14:13 Teraz Semeniuk punktuje z drugiej linii. 13:13 Semeniuk mocno po skosie. 12:13 Flavio po polskim bloku. 12:12 Bieniek zatrzymuje Leala blokiem! 11:12 Kurek mocno po skosie. 10:12 Wallace poradził sobie z blokiem Semeniuka. 10:11 Lucas serwuje w siatkę. 9:11 Lucas kończy ze środka długą wymianę. 9:10 Śliwka kończy z przechodzącej piłki. 8:10 Janusz zagrywa w aut. 8:9 Kurek huknął po prostej. 7:9 Śliwka zatrzymany blokiem. 7:8 Wallace wykorzystał złe ustawienie Polaków w obronie. 7:7 To był as serwisowy Bieńka! 6:8 Bieniek serwuje w aut, Polacy proszą o challenge. 6:7 Śliwka obija blok Brazylijczyków. 5:7 Semeniuk serwuje daleko w aut. 5:6 Bieniek ze środka po bloku. 4:6 Flavio kończy ze środka. 4:5 Semeniuk celnie po skosie. 3:5 Flavio czujnie przy siatce. 3:4 Kochanowski psuje zagrywkę. 3:3 Kurek kończy z prawej strony. 2:3 Lucas trafił w Zatorskiego. 2:2 Obity blok Polaków. 2:1 Lucarelli zagrywa w aut. 1:1 Bronimy, ale piłka w aut. 1:0 Lucarelli nie znalazł polskiego bloku. Czas na trzeciego seta! 25:18 Gramy blokiem! Set dla Polaków! 24:18 Śliwka świetnie z prawej strony. Mamy piłki setowe! 23:18 Kaczmarek zagrywa w siatkę. 23:17 Śliwka poradził sobie w trudnej sytuacji. 22:17 Bieniek zagrywa w aut. 22:16 Semeniuk punktuje ze środka. Czas dla Nikoli Grbicia. 21:16 Wallace zablokował Śliwkę. 21:15 Lucas kończy z krótkiej. 21:14 Darlan psuje zagrywkę. 20:14 Polacy nie zdążyli z obroną. 20:13 Śliwka kończy z drugiej linii. 19:13 Semeniuk zatrzymany blokiem. 19:12 Teraz środkowy zagrywa w siatkę. 19:11 As serwisowy Kochanowskiego! 18:11 Semeniuk obija blok rywali! 17:11 Lucarelli kończy ze środka. Trener Brazylii ponownie prosi o przerwę. 17:10 Błąd podwójnego odbicia u Brazylijczyków. 16:10 Leal atakuje w aut! Rośnie przewaga Polaków. 15:10 Semeniuk oszukał rywali przy siatce. Czas dla trenera Brazylii. 14:10 Kochanowski i Semeniuk grają blokiem! 13:10 Lucas też psuje zagrywkę. 12:10 Janusz serwuje w siatkę. 12:9 Śliwka świetnie po skosie. 11:9 Lucarelli obija blok Polaków. 11:8 Leal atakuje w siatkę! 10:8 Śliwka kiwa w boisko. 9:8 Kurek mocno z drugiej linii, ale w aut. 9:7 Semeniuk serwuje w aut. 9:6 Kapitalny blok Bieńka! 8:6 Bieniek kończy ze środka. 7:6 Semeniuk zatrzymany przez Flavio. 7:5 Semeniuk sprytnie nad blokiem. 6:5 Leal poradził sobie z blokiem. 6:4 Nasi grają blokiem, mamy kolejny punkt. 5:4 Leal po rękach Polaków. 5:3 Semeniuk obija blok Brazylijczyków. 4:3 Lucas w siatkę. 3:3 Leal huknął nie do obrony. 3:2 Śliwka mocno przez pojedynczy blok. 2:2 Lucas zatrzymany blokiem, jednak niestety autowym. 2:1 Wallace po skosie, ale w aut. 1:1 Kurek obija blok rywali. 0:1 Lucas miał teraz dużo szczęścia. Piłka spada po naszej stronie. Zaczynamy drugą partię! 23:25 Niestety, Śliwka dotknął siatki. Brazylia wygrała pierwszego seta. Trener Brazylijczyków poprosił o challenge. 24:24 Śliwka obija blok rywali! Najpierw fenomenalnie atak Brazylijczyka wybronił Semeniuk. 23:24 Blok Polaków! Jeszcze walczymy! 22:24 Leal zagrywa w siatkę. 21:24 Leal trafił po skosie w Bieńka. Piłki setowe dla Canarinhos. Trener Brazylijczyków prosi o czas. 21:23 Kurek obija ręce Brazylijczyków. 20:23 Wallace flotem w aut. 19:23 Flavio mocno ze środka. 19:22 Lucas serwuje daleko w aut. 18:22 Leal obija ręce Bieńka. 18:21 Kurek kończy po przekątnej. 17:21 Semeniuk nie poradził sobie z blokiem. 17:20 Lucarelli poradził sobie na prawym skrzydle. 17:19 Lucarelli tym razem w aut. 16:19 Kurek celnie po skosie. Niestety, Brazylijczyk trafił w boisko. Brazylia prowadzi czterema punktami. Grbić nie zgadza się z taką oceną sytuacji i prosi o challenge. 15:19 Lucarelli po skosie trafia w boisko. 15:18 Wallace zatrzymany blokiem! Nikola Grbić ponownie prosi o czas. 14:18 Leal obija polski blok. 14:17 Kaczmarek zagrywa w siatkę. 14:16 Brazylijczycy pogubili się w obronie po ataku Śliwki. 13:16 Bieniek serwuje w siatkę. 13:15 Bieniek kończy ze środka! W końcu dobrze zagraliśmy w tym sektorze. Łomacz i Kaczmarek pojawiają się na boisku. 12:15 Brazylijczycy znowu dobrze zagrali środkiem. 12:14 Wallace poradził sobie z blokiem Śliwki. 12:13 Semeniuk kończy z lewej strony. Czas dla Nikoli Grbicia. 11:13 Kurek w aut. 11:12 Lucarelli kończy ze środka. 11:11 Teraz Lucarelli przestrzelił. 10:11 Lucarelli mocno zaserwował w Śliwkę. 10:10 Kończą Brazylijczycy. 10:9 Kurek przedarł się przez blok rywali. 9:9 Lucas kończy z przesuniętej krótkiej. 9:8 Tym razem Kurek punktuje. 8:8 Kurek kiwnął, ale w aut. 8:7 Lucarelli obija polski blok. 8:6 Flavio poradził sobie na prawym skrzydle. 8:5 Śliwka obija blok Canarinhos. 7:5 Nieporozumienie w naszym zespole, piłka spada po stronie Polaków. 7:4 Bieniek kończy świetnym atakiem. 6:4 Wallace serwuje w aut. 5:4 Kurek nie zdołał obronić ataku Leala. 5:3 Tym razem Wallace poradził sobie z blokiem. O czas prosi trener Brazylijczyków. 5:2 Gramy blokiem! Zatrzymany Wallace. 4:2 Śliwka huknął po skosie. 3:2 Lucas serwuje w siatkę. 2:2 Lucas kończy ze środka. 2:1 Kurek kończy z prawego skrzydła. 1:1 Kochanowski przestrzelił zagrywkę. 1:0 Semeniuk mocno obił blok rywali. Zaczynamy półfinał mistrzostw świata! 17:58 Wallace, Lucas, Lucarelli, Leal, Flavio, Fernando i Thales – taki skład desygnował do gry Renan Dal Zotto. 17:57 Powitanie obu drużyn i już niebawem zaczynamy mecz. 17:55 A teraz Mazurek Dąbrowskiego! 17:54 Najpierw hymn Brazylii! 17:54 Już za chwilę hymny narodowe. 17:52 Biało-Czerwoni zaczną ten mecz w składzie: Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Marcin Janusz, Mateusz Bieniek i Paweł Zatorski. 17:50 Początek półfinału z udziałem reprezentacji Polski już za 10 minut! 17:46 – Jestem bardziej podekscytowany, niż poddenerwowany – zdradził Nikola Grbić w przedmeczowym wywiadzie dla TVP Sport. 17:41 Biało-Czerwoni mogą dzisiaj liczyć na wsparcie tysięcy fanów, którzy przybyli do katowickiego Spodka:



17:37 Siatkarze obu drużyn rozgrzewają się na parkiecie. 17:34 Starcie Polaków z Brazylijczykami rozpocznie się za niespełna pół godziny. 17:25 Przypomnijmy, Polacy i Brazylijczycy mierzyli się w finałach dwóch poprzednich czempionatów. Za każdym razem górą byli Biało-Czerwoni. Trzymamy kciuki, by dzisiaj było tak samo. 17:13 Polacy są już w szatni hali w Katowicach:



17:00 Została tylko godzina do rozpoczęcia meczu! 16:51 Tymczasem pojawiły się doniesienia, że jedna z reprezentacji w przypadku awansu do finału, chciałaby przesunąć godzinę rozpoczęcia meczu:



Mecz mistrzostw świata w siatkówce może zostać opóźniony. Prezes PZPS opowiedział o absurdalnym pomyśle 16:40 Siatkarze szykują się do meczu z Brazylią, ale nie zapominają też o Idze Świątek, która zagra dzisiaj w finale US Open:



twitter.com 16:17 Z drobnym urazem zmaga się jeden z libero reprezentacji Polski:



Jeden z kluczowych zawodników reprezentacji Polski kontuzjowany. Jego zmiennik zdradził, co powiedział mu siatkarz 16:04 Do rozpoczęcia meczu Polaków zostały niecałe dwie godziny! 15:57 Przypomnijmy, drugiego finalistę mistrzostw świata poznamy kilka godzin później. Mecz Włochów ze Słoweńcami rozpocznie się o godz. 21. 15:38 Tak Bruno Rezende mówił o Biało-Czerwonych przed dzisiejszym meczem:



Kapitan Brazylii ocenił reprezentację Polski. Wskazał jej mocne strony 15:22 To w katowickim Spodku odbędą się dzisiejsze półfinały:



15:09 Zapraszam na relację na żywo z meczu Polska – Brazylia, który rozpocznie się o godz. 18.

Reprezentacja Polski fazę grupową tegorocznych mistrzostw świata rozpoczęła od pewnej wygranej 3:0 z Bułgarią. W kolejnym meczu Biało-Czerwoni również bez straty seta poradzili sobie z Meksykiem, a na zakończenie tej fazy czempionatu ograli Amerykanów (3:1).

Trudny mecz Polaków w ćwierćfinale

Podopieczni Nikoli Grbicia pewnie awansowali do fazy pucharowej, gdzie czekała na nich reprezentacja Tunezji. Polacy zgodnie z przewidywaniami wygrali 3:0 i zameldowali się w najlepszej ósemce turnieju. W walce o półfinał przyszło im zmierzyć się z Amerykanami, którzy wysoko postawili poprzeczkę obrońcom tytułu mistrzowskiego. Ostatecznie Biało-Czerwoni triumfowali po tie-breaku i awansowali do strefy medalowej.

Brazylijczycy z kolei na inaugurację turnieju pokonali 3:2 reprezentację Kuby. Podopieczni Renana Dal Zotto kolejne dwa starcia, z Japonią i Katarem, wygrali bez straty seta, dzięki czemu awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie. Canarinhos w fazie pucharowej poradzili sobie z Iranem i Argentyną, a w starciu z Polakami stanęli przed szansą rewanżu za finały mistrzostw świata w 2014 i 2018 roku, kiedy to ulegali Biało-Czerwonym.

Kadra reprezentacji Polski na MŚ

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz Przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka Środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba

Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba Atakujący : Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski.

