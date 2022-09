Polska w finale mistrzostw świata. Kiedy i o której godzinie reprezentacja zagra o złoto?

Reprezentacja Polski po pokonaniu w ćwierćfinale Stanów Zjednoczonych awansowała do półfinału mistrzostw świata w siatkówce. Tam Biało-Czerwonym przyszło zmierzyć się z Brazylijczykami, którzy, jak na wicemistrzów świata przystało, byli trudnym i wymagającym rywalem. Podopieczni Nikoli Grbicia poradzili sobie jednak z Canarinhos, ogrywając ich 3:2. Tym samym nasi reprezentanci awansowali do finału mistrzostw świata.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Kiedy Polska gra finał?

Finał mistrzostw świata z udziałem reprezentacji Polski zostanie rozegrany w niedzielę 11 września, a początek spotkania zaplanowano na godz. 21. Biało-Czerwoni zmierzą się w nim z wygranym starcia Włochy – Słowenia.

MŚ w siatkówce. Droga Polaków do finału

Polacy, którzy są jednymi ze współgospodarzy tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce, trafili do grupy C czempionatu. Na inaugurację turnieju Biało-Czerwoni gładko ograli Bułgarów, kończąc spotkanie w trzech setach. Reprezentacja Meksyku w starciu z podopiecznymi Nikoli Grbicia również nie zdołała urwać partii, a ta sztuka udała się dopiero Amerykanom. Zespół prowadzony przez Johna Sperawa w meczu kończącym fazę grupową przegrał jednak 1:3 z Polakami, którzy tym samym awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca.

Obrońcy tytułu mistrzowskiego w 1/8 finału poradzili sobie z Tunezją, a pierwsze poważne problemy napotkali dopiero w ćwierćfinale. Tym razem Amerykanie wysoko postawili poprzeczkę Polakom, którzy wprawdzie wygrali dwa pierwsze sety, ale w dwóch kolejnych musieli uznać wyższość rywali. Ostatecznie podopieczni Grbicia wygrali po emocjonującym tie-breaku i zameldowali się w półfinale czempionatu.

