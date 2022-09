Włosi mistrzami świata w siatkówce. Biało-Czerwoni ze srebrem

To już koniec relacji. Dziękuję za uwagę! Kończymy turniej ze srebrem mistrzostw świata. Niestety, Włosi dzisiaj górowali nad naszymi reprezentantami w każdym elemencie gry. Lepiej przyjmowali, lepiej atakowali i popełniali mniej błędów. 20:25 Bieniek w siatkę. Włosi zostają mistrzami świata! 20:24 Romano psuje zagrywkę. 19:24 Semeniuk zagrywa w siatkę. Piłki meczowe dla rywali. 19:23 Pinali popełnia błąd w zagrywce. Punk słusznie przyznany Włochom. Polacy proszą o challenge. 18:23 Bieniek ze środka w aut. 18:22 Kurek zagrywa w siatkę. 18:21 Semeniuk po rękach Włochów. 17:21 Nieporozumienie w polskim zespole. 17:20 Kurek obija włoski blok. 16:20 Anzani kończy nad polskim blokiem. De Giorgi prosi o czas. 16:19 As serwisowy Fornala! 15:19 Punkt po kiwce Fornala. 14:19 Giannelli kiwa przy siatce. 14:18 Lavia zagrywa w aut. 13:18 Autowy blok Polaków. 13:17 Bieniek psuje zagrywkę. Czas dla trenera Włochów. 13:16 As serwisowy Bieńka! 12:16 Romano psuje zagrywkę. 11:16 Bieniek atakuje w siatkę. 11:15 Romano radzi sobie z polskim blokiem. 11:14 Anzani zagrywa za linię końcową. 10:14 Kurek w obronie, ale odbija na aut. 10:13 As serwisowy Kurka! 9:13 Bieniek kończy z krótkiej. 8:13 Michieletto po rękach Bieńka. 8:12 Fornal atakuje z drugiej linii i obija ręce Włochów. 7:12 Kochanowski zablokowany. 7:11 Autowy blok Biało-Czerwonych. 7:10 Russo serwuje w aut. 6:10 Giannelli atakuje ze środka. 6:9 Fornal atakuje w aut. Czas dla Nikoli Grbicia. 6:8 Dużo szczęścia mieli teraz Włosi. Piłka wraca na naszą stronę. 6:7 Janusz zagrywa w siatkę. 6:6 Dotknięcie siatki przez Włochów. 5:6 Autowy blok Polaków. 5:5 Gramy blokiem! 4:5 Fornal zatrzymany blokiem. 4:4 Lavia kończy po przekątnej. 4:3 Bieniek dobrze środkiem. 3:3 Dotknięcie siatki po polskiej stronie. 3:2 Lavia mocno po skosie. 3:1 Semeniuk kiwa nad potrójnym blokiem. 2:1 Michieletto trafia w Janusza. 2:0 Kaczmarek obija włoski blok. 1:0 Giannelli psuje zagrywkę. Zaczynamy czwartą partię. 18:25 Anzani kończy kontrę Włochów. Set dla naszych rywali. 18:24 Russo psuje zagrywkę. 17:24 Michieletto atakuje po skosie. 17:23 Fornal blokuje Romano. 16:23 Kaczmarek zatrzymany blokiem. Źle to wygląda. 16:22 Źle przyjmujemy, Giannelli atakuje z przechodzącej piłki. 16:21 Autowy blok Polaków. 16:20 Romano zagrywa w siatkę. 15:20 Lavia sprytnie przy siatce. 15:19 Bieniek zablokowany na środku. Czas dla Nikoli Grbicia. 15:18 Teraz ze środka atakuje Russo. Uciekają nam Włosi. 15:17 Michieletto kończy ze środka. 15:16 Teraz Semeniuk atakuje po prostej. 14:16 Semeniuk ponad blokiem. 14:15 Bieniek ze środka! 13:15 Lavia ze środka, nie broni tego Kochanowski. 13:14 Kaczmarek obija włoski blok. 12:14 Polacy nie zdążyli postawić bloku. 12:13 Kaczmarek z lewej strony, Włosi nie bronią. Czas dla Nikoli Grbicia. 11:13 Michieletto kiwa przy siatce. 11:12 Michieletto trafia w Janusza. 11:11 Semeniuk zatrzymany blokiem, ale autowym. 10:11 Bieniek psuje zagrywkę. 10:10 Romano zagrywa w aut. 9:10 Niestety, było dotknięcie siatki. Punkt dla Włochów. Włosi proszą o challenge. 10:9 Śliwka obija włoski blok. 9:9 Anzani serwuje w siatkę. 8:9 Kurek atakuje w aut. 8:8 Bieniek w taśmę, piłka wpada na aut. 8:7 Anzani kończy z krótkiej. Punkt słusznie przyznany Polakom. 8:6 Lavia w aut, Włosi proszą o challenge. 7:6 Lavia wykorzystuje przechodzącą piłkę. 7:5 Romano kończy po prostej. Czas dla trenera Włochów. 7:4 Michieletto atakuje w aut. 6:4 Bieniek kończy z krótkiej. 5:4 Giannelli kiwa z drugiej piłki. 5:3 Russo serwuje w aut. 4:3 Romano kończy po skosie. 4:2 Gramy blokiem! 3:2 Janusz punktuje zagrywką! 2:2 Lavia zagrywa w aut. 1:2 Romano znowu punktuje. 1:1 Śliwka kiwa, nie poradzili sobie z tym Włosi. 0:1 Romano kończy z prawej strony. Czas na trzeciego seta! 21:25 Semeniuk zatrzymany blokiem. Włosi wygrywają seta. Punkt słusznie przyznany Włochom. Grbić prosi o challenge. 21:24 Lavia z drugiej linii. Piłki setowe dla rywali. 21:23 Semeniuk obija blok Włochów. 20:23 Dobry blok Włochów. 20:22 Semeniuk atakuje w aut. Czas dla Nikoli Grbicia. 20:21 Lavia kończy ze środka. 20:20 As serwisowy Giannelliego. 20:19 Fornal zagrywa w siatkę. 20:18 Semeniuk kiwa w boisko. 19:18 Kochanowski kończy ze środka. 18:18 Niestety, Śliwka dotknął tę piłkę. Mamy remis. 19:17 Romano w aut. Włosi proszą o challenge. 18:17 Kaczmarek kończy długą wymianę! 17:17 Michielletto kończy z drugiej linii. 17:16 Kaczmarek mocno z prawego skrzydła. Przerwa na życzenie Nikoli Grbicia. 16:16 Romano obija nasz blok i mamy remis. 16:15 Giannelli wykorzystuje brak bloku. 16:14 Michieletto kończy z drugiej linii. Czas dla trenera Włochów. 16:13 Gramy blokiem! 15:13 Kaczmarek obija włoski blok. 14:13 Bieniek sprytnie ze środka. 13:13 Kurek znowu w blok. Kaczmarek zmienia naszego kapitana. 13:12 Semeniuk po skosie z lewego skrzydła. 12:12 Kurek zatrzymany blokiem. 12:11 Anzani punktuje. 12:10 Semeniuk huknął nie do obrony! 11:10 Kochanowski punktuje ze środka. 10:10 Śliwka nie poradził sobie z przyjęciem zagrywki. 10:9 Śliwka zagrywa w aut. 10:8 Było dotknięcie siatki! 9:9 Lavia kończy z drugiej linii. Polacy proszą o challenge. 9:8 Galassi zagrywa w siatkę. 8:8 Śliwka nad włoskim blokiem. 8:7 Śliwka kończy po skosie. 7:7 Kurek zatrzymany blokiem. Włosi doprowadzają do remisu. 7:6 Lavia punktuje zagrywką. 7:5 Romano celnie po skosie. 7:4 Śliwka radzi sobie z niełatwej pozycji. 6:4 Śliwka atakuje w siatkę. 6:3 Kurek radzi sobie z podwójnym blokiem. 5:3 Teraz Semeniuk po włoskim bloku. 4:3 Lavia obija polski blok. 4:2 Lavia kończy z lewego skrzydła. 4:1 Michieletto też psuje serwis. 3:1 Kochanowski po przerwie zagrywa w siatkę. Trener Włochów prosi o czas. 3:0 Bieniek ze środka i mamy trzy punkty przewagi. 2:0 Michieletto atakuje w aut. 1:0 Kurek kończy atak. Zaczynamy drugiego seta! 25:22 Gramy blokiem! Wygrywamy pierwszego seta! 24:22 Śliwka kiwa przy siatce! Mamy piłki setowe! 23:22 Kurek kończy z niesamowicie trudnej pozycji! 22:22 Kaczmarek kończy z prawej strony. 21:22 Śliwka ponad włoskim blokiem. De Giorgi znowu prosi o przerwę. 21:21 As serwisowy Bieńka! 20:21 Lavia atakuje w aut. Czas dla trenera Włochów. 19:21 Śliwka kiwa przy siatce w boisko! 18:21 Teraz Michieletto zagrywa w aut. Czas dla Nikoli Grbicia. 17:21 As serwisowy Michieletto. To był aut. Trzy punkty przewagi Włochów. 17:20 Semeniuk psuje zagrywkę. Mamy jednak challenge. 17:19 Śliwka atakuje z drugiej linii. 16:19 Kurek psuje zagrywkę. Kaczmarek wchodzi za Janusza. 16:18 Galassi zagrywa w siatkę. 15:18 Semeniuk kiwa w siatkę. 15:17 Romano radzi sobie z polskim blokiem. 15:16 Kurek punktuje po bloku. Czas dla Nikoli Grbicia. 14:16 Zła wystawa od Kurka i tracimy punkt. 14:15 Teraz podwójne odbicie po polskiej stronie. 14:14 Nieczyste odbicie jednego z Włochów. 13:14 Lavia obija blok Polaków. 13:13 Kurek po siatce i w aut. 13:12 Lavia radzi sobie z pojedynczym blokiem. 13:11 Śliwka kiwa! 12:11 Kochanowski świetnie ze środka. 11:11 Lavia kończy po skosie. 11:10 Kurek przedziera się przez włoski blok. 10:10 Teraz Kurek poprawia mocnym atakiem. 9:10 Kurek zatrzymany blokiem. 9:9 Semeniuk psuje zagrywkę. 9:8 Bieniek ze środka z trudnej piłki. Świetne wykończenie akcji. 8:8 Włosi nie bronią ataku Bieńka. 7:8 Kurek serwuje daleko w aut. 7:7 Semeniuk kończy długą wymianę! 6:7 Teraz Semeniuk obija blok rywali. 5:7 Kochanowski zagrywa za końcową linię. 5:6 Kochanowski zatrzymany, ale blok był autowy. 4:6 Romano huknął ze skrzydła, Włosi znowu prowadzą dwoma punktami. 4:5 Śliwka kończy z prawego skrzydła. 3:5 Za dużo odbić po naszej stronie. 3:4 Teraz ze środka kończy Kochanowski. 2:4 Michieletto punktuje ze środka. 2:3 Janusz nie zdołał wybronić tej piłki. 2:2 Lavia kończy z lewej strony. Był aut, punkt słusznie przyznany Polakom. 2:1 Michieletto z kolei zagrywa w aut. Włosi proszą o challenge. 1:1 Semeniuk zagrywa w siatkę. 1:0 Śliwka kończy długą wymianę! Zaczynamy finał mistrzostw świata! Jako pierwsi serwują Polacy. 20:58 Włosi rozpoczną w składzie: Romano, Anzani, Michieletto, Lavia, Galassi, Giannelli i Balaso. 20:57 Przywitanie obu drużyn i niebawem zaczynamy! 20:55 A teraz w katowickim Spodku wybrzmi Mazurek Dąbrowskiego! 20:53 Za chwilę hymny narodowe. Najpierw hymn włoski. 20:52 Nikola Grbić nie zmienia wyjściowej szóstki. Zaczniemy w składzie: Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Marcin Janusz, Mateusz Bieniek i Paweł Zatorski. 20:50 Obie drużyny mierzyły się w tegorocznej Lidze Narodów. Wówczas mecz o trzecie miejsce wygrali Polacy. 20:46 Przypomnijmy, Włosi to aktualni mistrzowie Europy, którzy w półfinale mistrzostw świata pokonali Słoweńców. 20:42 Mecz finałowy rozpocznie się już za kilkanaście minut. 20:40 Nasi rywale są pewni swego:



Reprezentant Włoch skomentował grę polskich siatkarzy. Rywale Biało-Czerwonych są bardzo pewni siebie



20:32 Obie drużyny rozgrzewają się już na parkiecie. 20:30 Do rozpoczęcia meczu pozostało tylko pół godziny! 20:26 Tak prezentują się złote medale mistrzostw świata:



20:20 – Będzie walka od początku do końca. Niech wygra lepszy, ja wierzę, że to będzie Polska. Obstawiam wynik 3:1 – powiedział w rozmowie z TVP Sport prezes PZPS, Sebastian Świderski.



20:06 Zakończył się mecz o brązowy medal mistrzostw świata:



Znamy brązowego medalistę mistrzostw świata w siatkówce. Brazylia i Słowenia nie stworzyły wyrównanego widowiska 20:00 Pozostała już tylko godzina do rozpoczęcia meczu! 19:43 Finałowy mecz Polaków z reprezentacją Włoch zbliża się wielkimi krokami:



19:30 Dzieje się w meczu o brązowy medal mistrzostw świata. Słowenia wygrała właśnie seta i przedłużyła swoje szanse na zajęcie trzeciego miejsca. 19:21 Głos przed finałem mistrzostw świata zabrał kapitan reprezentacji Polski:



19:04 Tymczasem Brazylia prowadzi już 2:0 w meczu o trzecie miejsce mistrzostw świata. 18:55 Takie trofeum czeka na zwycięzcę dzisiejszego finału:



18:36 Po meczu z Brazylią Nikola Grbić docenił swoich podopiecznych:



Nikola Grbić po półfinale wyróżnił jednego z polskich siatkarzy. Co za słowa trenera Biało-Czerwonych 18:18 Trwa mecz o 3. miejsce między Brazylią i Słowenią. Obecnie jest 15:15. 18:11 Zapraszamy na relację na żywo z finału mistrzostw świata, który rozpocznie się już o godz. 21.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Droga Polaków do finału

Reprezentacja Polski walkę o obronę tytułu najlepszej siatkarskiej drużyny na świecie rozpoczęła od spotkania z Bułgarią. Biało-Czerwoni wygrali pierwszy mecz fazy grupowej 3:0, a w kolejnym starciu, również bez straty seta, poradzili sobie z Meksykiem. Podopieczni Nikoli Grbicia pierwszą partię oddali dopiero w wygranym 3:1 meczu z Amerykanami.

W fazie pucharowej obrońcy tytułu mistrzowskiego najpierw poradzili sobie z Tunezją (3:0), a następnie po wyrównanym i emocjonującym boju odesłali do domu reprezentację Stanów Zjednoczonych (3:2). Kolejnego tie-breaka współgospodarze turnieju rozegrali w półfinale, w którym ograli Brazylię.

Włosi po raz pierwszy od 24 lat w finale MŚ

Włosi z kolei w fazie grupowej nie stracili nawet seta, ogrywając po drodze Kanadę, Turcję i Chiny. W 1/8 finału Azzurri pokonali w trzech setach Kubę, a w ćwierćfinale stoczyli trudną walkę o awans z Francuzami. Ostatecznie podopieczni Ferdinando De Giorgiego triumfowali po tie-breaku i zameldowali się w półfinale czempionatu. Tam gładko ograli Słoweńców w trzech partiach i po raz pierwszy od 1998 roku awansowali do finału mistrzostw świata w siatkówce.

Kadra reprezentacji Polski na MŚ

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz Przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka Środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba

Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba Atakujący : Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski.

