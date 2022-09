Reprezentant Polski po finale MŚ dosadnie do dziennikarza: Proszę mi nie zadawać takich pytań

Włosi pokonali w finale mistrzostw świata Polaków i sięgnęli po pierwszy od 1998 roku tytuł najlepszej drużyny globu. Azzurri wygrali całkowicie zasłużenie, bo przewyższali Biało-Czerwonych w każdym elemencie i doskonale czytali grę podopiecznych Nikoli Grbicia. Ci mają więc prawo odczuwać frustrację, chociaż jeszcze przed turniejem upatrywano ich w roli jednego z kandydatów do medalu, a nie głównego faworyta do złota.

To właśnie o przedturniejowe przewidywania zapytano po meczu Aleksandra Śliwkę. Jeden z dziennikarzy zapytał przyjmujący, czy przed startem czempionatu brałby „w ciemno” zdobycie srebra. – Nie wiem, proszę mi nie zadawać takich pytań – odpowiedział przyjmujący cytowany przez Interię.

Aleksander Śliwka: Uczyniliśmy progres jako drużyna

Gracz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle dodał, że przed mistrzostwami świata Polacy zakładali, że chcą wygrać każde spotkanie. – Chcieliśmy dać kibicom radość i sobie radość – z grania w siatkówkę. Kończymy z medalem. Myślę, że nie jest źle, w kolejnych dniach z pewnością będziemy to analizować – przyznał.

Śliwka nie ukrywał, że jest rozczarowany porażką z Włochami. Dodał jednak, że w najbliższych dniach Biało-Czerwoni zapewne uświadomią sobie, że na srebro mistrzostw świata ciężko zapracowali, a w trakcie czempionatu rozegrali dużo dobrych spotkań. – Najważniejsze, że uczyniliśmy progres jako drużyna i ten trend chcemy utrzymać w kolejnych miesiącach – stwierdził.

Przyjmujący zadeklarował również, że jeśli otrzyma kolejne powołania do reprezentacji, to będzie pracował „nad wszystkimi elementami siatkówki”, w tym nad strefą fizyczną i mentalną. – Mam nadzieję, że przyniesie to efekty w postaci kolejnych medali – podsumował.

