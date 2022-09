Vital Heynen wskazał, czego brakuje reprezentacji Polski. „Tylko tak stanie się kompletna”

11 września końca dobiegły siatkarskie mistrzostwa świata. Reprezentacja Polski doszła w nich aż do finału, gdzie zmierzyła się z Włochami. Niestety jednak podopieczni Nikoli Grbicia nie okazali się na tyle mocni, by sięgnąć po złoto. Trafiło ono do Italii, a nasi kadrowicze musieli zadowolić się srebrem. Już po spotkaniu głos na temat tego sukcesu zabrał Vital Heynen. Belg wspomniał o jednej rzeczy, której wciąż brakuje Biało-Czerwonym, by stali się zespołem kompletnym.

Vital Heynen ocenia dokonania reprezentacji Polski na mistrzostwa Polski

Według niego polscy kibice powinni docenić przede wszystkim fakt, że srebro udało nam się zdobyć bez dotychczasowych liderów kadry, z których zrezygnował Grbić. Mowa na przykład o Michale Kubiaku czy Fabianie Drzyzdze. – Nawet bez nich byli w stanie wejść na szczyt. Polacy znów coś sobie i innym udowodnili. Pokazali, że są zawodnikami klasy światowej – stwierdził Heynen w rozmowie z portalem sport.pl. To, o czym mówi, świadczy również o posiadaniu bardzo szerokiej i wyrównanej kadry.

Były trener Biało-Czerwonych bynajmniej nie uważa, że po zajęciu drugiego miejsca w mistrzostwach świata nasi siatkarze powinni być niezadowoleni. – Oczywiście, pewnie wszyscy mieli nadzieję na złoto. I myślę, że była szansa, żeby je zdobyć i teraz pewnie trzeba będzie zacząć myśleć nad tym, dlaczego się nie udało – sam natomiast nie odważył się na postawienie diagnozy.

Tego brakuje reprezentacji Polski według Vitala Heynena

Belg nie ma jednak wątpliwości co do kierunku rozwoju polskiego zespołu, bo ten obecny jest dobry i mu się podoba. Wspomniał jednak o jednej rzeczy, której wciąż brakuje naszym siatkarzom, by móc poczuć pełne spełnienie. – tę historię może domknąć tylko olimpijski medal. Tylko tak stanie się kompletna. Ale dziś to tylko część tego, co powinniśmy widzieć. Polska znów jest przodującym zespołem w światowej siatkówce i to jest absolutnie najważniejsze – zakończył.

