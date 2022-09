Ładny gest Bartosza Kurka wobec innego siatkarza. Zrobił to zaraz po finale mistrzostw świata

11 września dobiegły końca siatkarskie mistrzostwa świata, w których Polska niestety nie zdobyła złotego medalu. Na szyje naszych graczy powędrował srebrny krążek, po tym jak w finale przegrali oni 1:3 z Włochami. Mimo tego kilku Biało-Czerwonych zasłużyło na indywidualne wyróżnienia za występy podczas polsko-słoweńskiego turnieju. Jedną z nagród otrzymał Bartosz Kurek, który jednak nie chełpił się nią zaraz po utrzymaniu, lecz wykonał wymowny gest wobec jednego z reprezentantów Italii.

Piękny gest Bartosza Kurka po finale mistrzostw świata

Wydarzyło się to w trakcie ceremonii wręczania wyróżnień dla poszczególnych graczy. Kiedy swoje odebrał kapitan reprezentacji Polski, postanowił pokazać, że podczas mundialu był jeszcze jeden atakujący, który zasłużył na pamiątkową kasetkę w równym stopniu, co on sam. Stojąc na podium Kurek wskazał nagrodą na będącego nieopodal Yuriego Romano z reprezentacji Włoch.

Dzień po zakończeniu mistrzostw siatkarz odniósł się do zaistniałej sytuacji. – W ten sposób chciałem go docenić. Myślę, że w finale zagrał wyśmienite spotkanie i zasługiwał na nagrodę, zresztą jak wszyscy Włosi. Pragnąłem, aby wiedział, że został zauważony przez przeciwników – stwierdził kapitan polskiej kadry, cytowany przez portal sportowfakty.wp.pl.

Mistrzostwa świata w siatkówce – nagrody indywidualne

Najlepszy przyjmujący: Leal (Brazylia) i Kamil Semeniuk (Polska)

Najlepszy środkowy: Mateusz Bieniek (Polska) i Gianluca Galassi (Włochy)

Najlepszy libero: Fabio Balaso (Włochy)

Najlepszy rozgrywający: Simone Giannellii (Włochy)

Najlepszy atakujący: Bartosz Kurek (Polska)

