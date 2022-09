To dlatego Polska przegrała z Włochami w finale mistrzostw świata. Nikola Grbić wyjaśnił przyczyny

Reprezentacja Polski była bardzo blisko, by trzeci raz z rzędu wygrać siatkarskie mistrzostwa świata, lecz tym razem musiała uznać wyższość drużyny przeciwnej. 11 września w Katowicach podopieczni Nikoli Grbicia zmierzyli się z Włochami, ale polegli 1:3. Teraz Serb udzielił wywiadu „Przeglądowi Sportowemu”, gdzie obszernie omówił, co jego zdaniem zadecydowało o porażce.

Nikola Grbić wyjaśnił przyczyny porażki Polaków w finale mistrzostw świata

Jednym z powodów miało być zmęczenie mentalne. Co prawda między fazą grupową a pucharową Polacy mieli kilka dni wolnego, lecz później rozegrali trzy mecze w cztery dni. – Tamte spotkania były emocjonalnymi rollercoasterami, rozegraliśmy dziesięć setów, by dojść do meczu o złoto. Możliwe, że po tamtych wydatkach emocjonalnych w finale zabrakło nam wytrzymałości – powiedział Nikola Grbić.

Według trenera kluczowym momentem w starciu z Italią był drugi set, kiedy to Biało-Czerwoni prowadzili już 16:14, ale mimo tego przegrali tę partię. Szkoleniowiec wskazał, że różnicę na korzyść naszych rywali zrobiła cierpliwość, która z kolei dobrze przełożyła się na realizację technicznych i taktycznych założeń.

Do tego naszych rodaków pogrążyła znakomita zagrywka Włochów. W ten sposób wywierali oni presję na Polakach, a ci sobie z nią nie radzili. Przez to większość naszych przyjęć to tak naprawdę były obrony, czasem wręcz desperackie. – To z kolei oznaczało, że trzeba atakować z sytuacyjnej piłki przy podwójnym lub potrójnym bloku. Musisz popracować, dać sobie następną i jeszcze następną szansę, by w końcu zaatakować z dobrej piłki i zdobyć punkt – opisał Serb.

