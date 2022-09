Nowy gwiazdor PlusLigi złożył odważną deklarację. Kibice siatkówki z pewnością będą o tym pamiętać

Wprawdzie transfer Santiago Dananiego do Aluron CMC Warty Zawiercie ogłoszono na początku czerwca, ale Argentyńczyk dołączył do nowej drużyny dopiero po zakończeniu mistrzostw świata. Przypomnijmy, Albicelestes odpadli w ćwierćfinale, w którym ulegli 1:3 późniejszym brązowym medalistom czempionatu, czyli Brazylijczykom.

Argentyńczyk zagra z gwiazdami siatkówki

Libero, który w przeszłości występował w takich klubach jak River Plate, Kioene Padwa czy Berlin Recycling Volleys, przed startem sezonu PlusLigi udzielił wywiadu klubowym mediom. – Postanowiłem związać się z Aluron CMC Wartą Zawiercie, bo to wielki klub. Zbudowaliśmy świetną drużynę i jesteśmy w stanie walczyć w każdych rozgrywkach – stwierdził siatkarz w rozmowie cytowanej na stronie Warty Zawiercie.

W szeregach klubu z Zawiercia grają takie gwiazdy siatkówki jak Uros Kovacević, Bartosz KWolek czy Dawid Konarski. Danani pytany o to, czy gra u boku popularnych zawodników jest dla niego dodatkową atrakcją, stwierdził, że Warta jest bardzo dobrym zespołem, ale on chce poznać każdego siatkarza z drużyny. – Przeciw Kovaceviciowi grałem we Włoszech, z Tavaresem mierzyłem się w Lidze Narodów w 2019 roku, teraz czas poznać pozostałych i wierzę, że będziemy się bardzo dobrze dogadywać – stwierdził.

Santiago Danani chce uczyć się polskiego

Podczas wywiadu poruszono również kwestię celów drużyny na przyszły sezon. Warta nie tylko będzie rywalizowała w PlusLidze, ale również po raz pierwszy w historii zagra w Lidze Mistrzów. – Będę chciał wygrywać za każdym razem i pokazywać wysoki poziom. Dawać z siebie wszystko i każdego dnia podnosić poprzeczkę – zaznaczył.

Libero złożył także deklarację związaną z nauką języka. – Postaram się też nauczyć przynajmniej odrobinę języka polskiego. Będzie ciężko, ale chcę spróbować – zapowiedział.

Czytaj też:

Arcytrudny quiz dla fanów siatkówki. Tutaj 30 proc. będzie znacznym sukcesem