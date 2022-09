Polska – Chorwacja na inaugurację mistrzostw świata siatkarek. Transmisja „na żywo” w TV i online

W piątek 23 września rozpoczęły się mistrzostwa świata siatkarek 2022. Rozgrywane są w Polsce i Holandii i potrwają do 11 października. Do rozgrywek zakwalifikowały się 24 reprezentacje, które podzielono na cztery grupy po sześć zespołów. Awans do drugiej fazy grupowej wywalczy szesnaście reprezentacji – po cztery najlepsze drużyny z każdej grupy.

W mistrzostwach świata siatkarek wezmą udział polskie siatkarki, które pierwszy raz po dwunastu latach przerwy awansowały na turniej tej rangi. Przypomnijmy, ostatnie sukcesy nasze siatkarki świętowały aż 13 lat temu, kiedy wywalczyły brązowy medal mistrzostw Europy 2009. Wcześniej w 2003 i 2005 roku podopieczne Andrzeja Niemczyka wywalczyły dwa złota.

Historia starć Polek z Chorwatkami

Na tegorocznych mistrzostwach świata Polki trafiły do grupy B i zmierzą się z takimi reprezentacjami jak: Turcja, Dominikana, Korea Południowa, Tajlandia i Chorwacja.

Pierwszy mecz na mistrzostwach świata siatkarek Polki rozegrają z Chorwatkami. Obie reprezentacje stawały naprzeciwko siebie pięciokrotnie i do tej pory wszystkie starcia wygrywały Biało-Czerwone. W związku z tym faworytkami do zwycięstwa w tym spotkaniu są nasze siatkarki.

Mecz Polska – Chorwacja na mistrzostwach świata siatkarek. Gdzie i kiedy oglądać?

Starcie to odbędzie się w piątek 23 września i zostało zaplanowane na godzinę 18:00. Transmisję „na żywo” z tego spotkania w telewizji będzie można oglądać na TVP Sport i sportowych kanałach Polsatu (Polsat Sport), w serwisach streamingowych online zawierających te kanały np. Polsat Box Go oraz w aplikacji i stronie internetowej TVP Sport.

