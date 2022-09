Była reprezentantka Polski wychwala jedną z naszych siatkarek. Porównała ją do Roberta Lewandowskiego

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet to kolejna impreza sportowa, podczas której do akcji ruszą nasze reprezentantki. W Lidze Narodów poszło im słabo (nie dostały się nawet do fazy play-off), więc w mundialu będą walczyły nie tylko o dobry wynik, lecz przede wszystkim o odzyskanie dobrego imienia. Dużo ma zależeć od jednej siatkarki, o której wspomniała Aleksandra Jagieło w rozmowie z „Super Expressem”.

Aleksandra Jagieło chwali Joannę Wołosz przed mistrzostwami świata

Według niej kluczowa dla wyników Polek będzie ta zawodniczka, która przez jakiś czas nie występowała w reprezentacji, a jest bardzo doświadczona. Chodzi oczywiście o Joannę Wołosz. – Wszyscy czekali na powrót Joasi do kadry, bo to jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza rozgrywająca na świecie – stwierdziła była mistrzyni Europy.

Jagieło zaznaczyła jednak, że Wołosz też musi otrzymać odpowiednią pomoc od koleżanek z ekipy i porównała rozgrywającą do najbardziej znanego z polskich sportowców. – Ale siatkówka to gra zespołowa, i tak jak w piłce nożnej mamy najlepszego piłkarza na świecie, Roberta Lewandowskiego, to jest jeden i sam meczu nie wygra. Niemniej uważam, że w zespole jest ogromny potencjał – wyjaśniła.

Była siatkarka żałuje, że z różnych powodów w kadrze nie znalazły się Martyna Czyrniańska, Martyna Łukasik czy Malwina Smarzek, ale poradziła, by teraz o nich nie myśleć. Lepiej skupić się na tych zawodniczkach, z których Stefano Lavarini chce i może skorzystać. W tej kwestii znów wróciła do jednej z najbardziej doświadczonych siatkarek z naszego zespołu. – Wołosz powoduje, że zespół może grać na wysokim poziomie i wierzę, że będzie jego motorem, a grę zespołu będzie się dobrze oglądało – zakończyła.

