Cenna wygrana Polek na MŚ w siatkówce. Tak wygląda tabela „polskiej” grupy po pierwszej kolejce

Biało-Czerwone przystąpiły do mistrzostw świata bardzo osłabione brakiem kontuzjowanych Martyny Łukasik oraz Martyny Czyrniańskiej. Mimo to cel postawiony przed drużyną Stefano Lavriniego nie uległ zmianie. Najważniejszy jest awans do drugiej fazy turnieju. Przypomnijmy, że Polki trafiły do grupy B z Dominikaną, Chorwacją, Turcją, Tajlandią oraz Koreą Południową. W kolejnej rundzie zagrają reprezentacje, które zajmą pierwsze cztery miejsca.

MŚ 2022 w siatkówce. Reprezentacja Polski wygrała pierwszy mecz

Tegoroczny siatkarski mundial odbywa się w Polsce oraz Holandii, a Biało-Czerwone inauguracyjne spotkanie z Chorwacją musiały rozegrać na wyjeździe w holenderskim Arnhem. Nie przeszkodziło to jednak podopiecznym Stefano Lavariniego w pewnym zwycięstwie 3:1.

W pierwszej kolejce „polskiej” grupy doszło do sensacyjnego rozstrzygnięcia. Reprezentantki Turcji, które przed turniejem typowane były do zajęcia pierwszego miejsca w grupie, przegrały ze zdecydowanie niżej notowanym Tajkami. To była bardzo zacięta batalia, zakończona wygraną siatkarek z Tajlandii 3:2.

Natomiast w ostatni pojedynek grupy B pomiędzy Dominikaną a Koreą Południową zakończył się zgodnie z przewidywaniami. Dominikanki rozbiły Azjatki 3:0, triumfując do 19, 12 i 15. Dlatego też zasłużenie prowadzą w tabeli. Na ten moment drugą lokatę zajmują Polki, ponieważ mają groszy bilans setów.

Kolejny mecz podopieczne Stefano Lavariniego rozegrają we wtorek 27 września. Zmierzą się wówczas z Tajlandią.

Mistrzostwa świata 2022 w siatkówce kobiet. Tabela grupy B

Miejsce Drużyna Wygrane Porażki Wygrane sety Stracone sety Punkty 1. Dominikana 1 0 3 0 3 2. Polska

1 0 3 1 3 3. Tajlandia 1 0 3 2 2 4. Turcja

0 1 2 3 1 5. Chorwacja 0 1 1 3 0 6. Korea Południowa 0 1 0 3 0

