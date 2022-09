Była siatkarka ostrzega reprezentację Polski. O tym muszą pamiętać Biało-Czerwone podczas MŚ

Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła udział w trwających właśnie mistrzostwach świata. Nasze siatkarki zmierzyły się z Chorwacją w pierwszym spotkaniu i wygrały 3:1. Mimo tego ich gra nie była idealna, ale może cieszyć fakt, iż podopieczne Stefano Lavariniego pokazały charakter, odwracając losy jednego z setów. Już wydawał się przegrany, a mimo tego udało się w nim zwyciężyć.

Izabela Bełcik chwali i ostrzega reprezentację Polski

To bardzo spodobało się Izabeli Bełcik, która udzieliła wywiadu „Super Expressowi”. Była rozgrywająca przestrzega jednak Biało-Czerwone przed hurraoptymizmem. – Tę wygraną należało wkalkulować, bo przeciwnik był absolutnie w naszym zasięgu. Dziewczyny muszą jednak pamiętać, że nie można usypiać podczas meczów, obojętnie kto stoi po drugiej stronie siatki. Praca nad koncentracją na przestrzeni całego spotkania jest niezwykle ważna. Z drugiej strony, wybrnięcie z wielkich tarapatów też ma wartość – stwierdziła.

Była rozgrywająca reprezentacji Polski uważa jednak, że nasza kadra powinna nieco szybciej czynić progres i szybciej poprawiać swoje wyniki. Określiła też, czego dokładnie oczekuje od siatkarek Lavariniego jeśli chodzi o to, co można osiągnąć w trakcie trwającego teraz mundialu.

Oto cel minimum dla reprezentacji Polski na mistrzostwa świata

– Teraz zaczną się schody. My już dość długo budujemy tę drużynę, w tej chwili z nowym trenerem, musimy cierpliwie czekać na efekty. Wyjście z grupy to dla wszystkich minimum, a awans do ósemki mundialu uznałabym za olbrzymi sukces – wyjaśniła.

Już niebawem Polki rozegrają kolejne spotkanie w mistrzostwach świata. Przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie Tajlandia.

