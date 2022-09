Zuzanna Górecka przed meczem z Tajlandią w mistrzostwach świata. Wskazała, co będzie kluczowe w tym starciu

Po zwycięstwie z reprezentacją Chorwacji w piątek 23 września na Polki czeka seria trzech meczów z rzędu dzień po dniu. Najpierw Biało-Czerwone zmierzą się z Tajkami 27 września o godz. 20:30, a następne spotkania rozegrane zostaną kolejno z Koreą Południową (28 września), Dominikaną (29 września) oraz Turcją (1 października).

Zuzanna Górecka: Jesteśmy przygotowane tak dobrze, jak tylko mogłyśmy

Dziennikarze TVP Sport zapytali Zuzannę Górecką, czy jest gotowa na ten maraton. – To się okaże. Wszystkie jesteśmy przygotowane tak dobrze, jak tylko mogłyśmy – odpowiedziała.

Zdaniem przyjmującej Biało-Czerwone czeka trudne zadanie, ale ciężko pracowały, by znaleźć się na mistrzostwach świata. – Po meczu wrócimy i będziemy się regenerować – powiedziała.

Zuzanna Górecka zdradziła, na co Polki muszą uważać w meczu z Tajlandią

Zawodniczka zapytana o zespół Tajlandii, stwierdziła, że to dobry zespół zdeterminowany, by wygrać z każdym i granie przeciwko takiemu rywalowi nie jest łatwe. – Nie jesteśmy przyzwyczajone do takich kombinacji na siatce. Cierpliwość i skupienie będą w tym meczu kluczowe – podkreśla Górecka.

Tajki dość niespodziewanie pokonały po tie-breaku faworytki tej grupy i tego turnieju, czyli reprezentantki Turcji, które po trzech setach prowadziły 2:1, a w czwartym wygrywały 16:15, by ostatecznie przegrać 19:25, a w decydującej partii 13:15. Według Zuzanny Góreckiej jest za wcześnie, by mówić o tym, czy Tajlandia jest teraz faworytem grupy. – Trzeba skupić się na grze – zakończyła.

