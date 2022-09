Olivia Różański wprost o polskiej publiczności. Tak powiedziała o dopingu kibiców

Reprezentacja Polski rewelacyjnie rozpoczęła siatkarskie mistrzostwa świata kobiet. Drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego wygrywa mecz za meczem, dzięki czemu dość niespodziewanie zajmuje pierwszą lokatę w grupie. Co więcej, Polki zapewniły sobie już awans do kolejnej fazy turnieju, a przecież mają do rozegrania jeszcze dwa spotkania.

Biało-Czerwone na inauguracje wygrały, grając w holenderskim Arnhem, z Chorwatkami 3:1. Następnie natomiast pokonały już przed własną publicznością zgromadzoną w sopockiej Ergo Arenie Tajlandię i Koreę Południową. W starciach z azjatyckimi zespołami nie straciły nawet seta.

Mistrzostwa świata 2022 w siatkówce kobiet. Olivia Różański docenia polskich kibiców

Doping polskich kibiców ewidentnie pomaga naszym siatkarkom. Po meczu z Koreą Południową podkreśliła to Olivia Różański, która w rozmowie z TVP Sport wyznała, że gra przed taką publiką uskrzydla drużynę i sprawia, że wszystko staje się prostsze. – Cieszymy, że jest z nami i nas wspiera. Czujemy ten doping. Mamy nadzieję, że będziemy dalej wygrywać – powiedziała 25-latka.

Przyjmująca jest jedną z ważniejszych postaci reprezentacji Polski. Na ten moment może zaliczyć ten turniej do udanych, a szczególnie spotkanie z Koreankami z Południa. Zdobyła bowiem 14 punktów, kończąc aż 13 z 20 ataków. Do tego dorzuciła jedną skuteczną akcję w bloku. Mimo pewnej wygranej, o rywalkach z Azji wypowiadała się w samych superlatywach. Podkreślała, że wcale nie było to łatwe spotkanie, na co może wskazywać wynik.

– Nie powiedziałabym, że Korea Południowa była najłatwiejszym przeciwnikiem, bo tutaj po prostu nie ma łatwych spotkań. Każdy zespół prezentuje najwyższy światowy poziom. Chwilami trudno grało się z Koreankami, ale najważniejsze, że utrzymałyśmy koncentrację i doprowadziłyśmy do zwycięstwa – dodała.

MŚ 2022 w siatkówce. Trudny mecz z Dominikaną

W czwartek 29 września Polki zmierzą się z Dominikankami, które w ostatniej serii gier poległy w tie-breaku z Turczynkami. Zawodniczka podobnie jak Stefano Lavarini wypowiada się o najbliższych rywalkach z dużą ostrożnością i szacunkiem.

– Patrzyłam na mecz Dominikany z Turcją tylko przez chwilkę, ale wiem, że w tym spotkaniu była ostra walka i na pewno możemy się w czwartek spodziewać trudnego pojedynku. To dobry i zarazem niewygodny rywal. Żeby wygrać musimy pokazać zgranie i prezentować jedność jako zespół. Mam nadzieję, że każda z nas zaprezentuje dobrą siatkówkę – zakończyła przyjmująca.

Czytaj też:

Polki wykonały cel minimum. Tak wygląda sytuacja w tabeli „polskiej” grupy na MŚ