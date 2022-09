Reprezentacja Polski ma już zapewniony awans do drugiej fazy grupowej mistrzostw świata, gdzie z kolei Biało-Czerwone powalczą o awans do etapu play-off. To doskonała okazja, by przetestować swoją wiedzę na temat naszych siatkarek. Ile o nich wiecie? Zapraszamy do naszego trudnego quizu.

QUIZ:

QUIZ dla fanów siatkówki. Jak dobrze znasz reprezentantki Polski?

