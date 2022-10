Mecz Polska – Turcja w mistrzostwach świata. O której mecz? Gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Reprezentacja Polski siatkarek w fazie grupowej mistrzostw świata rozegrała dotychczas cztery spotkania. Podopieczne Stefano Lavariniego wygrały trzy z nich – z Chorwacją 3:1, z Tajlandią 3:0 i z Koreą Południową 3:0.

Biało-Czerwone przegrały dopiero czwartą potyczkę na MŚ siatkarek z reprezentacją Dominikany. Rywalki były zbyt silne i w całym meczu zatriumfowały 1:3. Po spotkaniu Joanna Wołosz powiedziała na antenie TVP Sport, że najważniejsze w tym starciu było to, że ona i jej koleżanki z drużyny walczyły do ostatniej piłki. Rozgrywająca przyznała, że Polki dały Dominikankom okazje do rozkręcenia się, co później niepotrzebnie je stłamsiło. – Szkoda tego czwartego seta, w którym walczyłyśmy oraz błędy sędziego też nam nie pomogły – powiedziała.

Z kolei Zuzanna Górecka zwróciła uwagę, że przyczyną porażki były błędy – To raczej kwestia naszych błędów na zagrywce, pewnie także w ataku, choć one były minimalne – wyznała.

Mistrzostwa świata siatkarek. Gdzie oglądać mecz Polska – Turcja?

Teraz Biało-Czerwone czeka ostatni mecz w pierwszej fazie grupowej z reprezentacją Turcji. Zdaniem Kamili Witkowskiej to będzie najtrudniejszy mecz. – Zrobimy wszystko, żeby rozpracować przeciwniczki, a przede wszystkim, żeby skupić się na swojej dobrej grze – zapewniła środkowa.

Mecz Polska – Turcja rozpocznie się o godz. 20:30. To spotkanie będzie można obejrzeć „na żywo” w TV na antenie Polsatu Sport oraz TVP Sport, a także w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, takich jak polsatboxgo.pl czy w aplikacji sport.tvp.pl.

