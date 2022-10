Sytuacja reprezentacji Polski po pierwszej fazie grupowej mistrzostw świata. Wiemy, z kim teraz zmierzą się Biało-Czerwone

Biało-Czerwone zakończyły już pierwszą fazę grupową mistrzostw świata siatkarek. Po pięciu meczach Biało-Czerwone zajęły czwarte miejsce w grupie B, premiujące awansem do kolejnej fazy czempionatu. Przypomnijmy, po pierwszej fazie grupowej powstaną kolejne dwie grupy ośmiozespołowe. Pierwszą stworzą ekipy z grup A i D, a drugą z grup B i C. Co ciekawe, pod uwagę będą brane wyniki z poprzedniej rundy. Awans do ćwierćfinałów uzyskają natomiast po cztery drużyny z obu grup.

Sytuacja w grupie B po pięciu kolejkach

Nasze siatkarki zakończyły tę część turnieju z trzema zwycięstwami, 12 wygranymi setami i 10 punktami, co pozwoliło zająć im czwarte miejsce w grupie. Pierwsze w tabeli uplasowały się Turczynki z czterema wygranymi i 11 punktami, a za nimi znalazły się Tajki i reprezentantki Dominikany.

W ostatnim meczu Biało-Czerwone zmierzyły się z Turczynkami. Choć nasze siatkarki kiepsko weszły w ten mecz, to zwyciężyły w pierwszym secie. Rywalki wróciły do gry, wygrywając dwie kolejne partie. Podopieczne Stefano Lavariniego doprowadziły do tie-breaka, w którym lepsze okazały się reprezentantki Turcji.

W drugiej fazie grupowej cztery najlepsze zespoły z grupy B zmierzą się z reprezentacjami z grupy C. Już wiadomo, że Biało-Czerwone zmierzą się z mistrzyniami świata Serbkami, Amerykankami, Niemkami oraz Kanadyjkami.

Tabela grupy B po pięciu kolejkach

Tabela grupy B Miejsce Drużyna Wygrane Przegrane Wygrane sety Przegrane sety Punkty 1. Turcja 4 1 14 7 11 2. Tajlandia 4 1 12 7 10 3. Dominikana 3 2 13 7 11 4. Polska 3 2 12 7 10 5. Korea Płd. 1 4 3 13 3 6. Chorwacja 0 5 2 15 0

Czytaj też:

ZAKSA pokonała AZS Olsztyn. Mistrzowie Polski nie bez problemów rozpoczęli nowy sezon PlusLigi