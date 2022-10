Niemiecka siatkarka wskazała mocną stronę reprezentacji Polski. Ta zawodniczka jest najgroźniejsza

Reprezentacji Polski poszło na tyle dobrze w pierwszej fazie grupowej mistrzostw świata, że dość szybko wywalczyła sobie awans do kolejnej fazy turnieju. W niej Biało-Czerwonym przyjdzie zmierzyć się między innymi z Niemkami. Z tej okazji jedna z siatkarek z tego zespołu – konkretnie Pia Kaestner – udzieliła krótkiego wywiadu portalowi sportowefakty.wp.pl.

Pia Kaestner mówi o mocnej stronie reprezentacji Polski. Wyróżniła jedną siatkarkę

Starcie z naszymi zachodnimi sąsiadkami będzie o tyle specyficzne, że obecnie prowadzi je Vital Heynen, który wcześniej pracował z polską reprezentacją mężczyzn. Ponadto Polki i Niemki często rywalizują ze sobą w ramach potyczek towarzyskich, gdy przygotowują się do poszczególnych turniejów. Tak było i w tym roku, jeszcze przed Ligą Narodów. W maju dwukrotnie lepsze okazały się podopieczne Heynena, natomiast w samej Lidze Narodów wygrały Biało-Czerwone.

Dlatego też Kaestner nie miała większego problemu, aby wskazać silną stronę naszej siatkarskiej reprezentacji oraz wyróżnić jedną z jej członkiń, która podczas mundialu wyróżnia się na tle reszty. – Myślę, że Polki są bardzo silne w ataku za sprawą Magdaleny Stysiak – stwierdziła Niemka.

Poproszona o wytypowanie faworyta do zwycięstwa w grupie F, Kaestner nie chciała wskazać żadnej drużyny. – Pozostało wiele meczów do rozegrania, a w stawce mamy wiele świetnych ekip. Nie jestem w stanie zaryzykować tego typu prognoz – zakończyła.

Terminarz meczów reprezentacji Polski w mistrzostwach świata w siatkówce

4 października (20:30) – Polska vs Serbia

5 października (20:30) – USA vs Polska

7 października (20:30) – Polska vs Kanada

8 października (20:30) – Polska vs Niemcy

Czytaj też:

Stefano Lavarini o przyczynach porażki w meczu Polski z Turcją. Wskazał kluczowy aspekt