Zuzanna Górecka złożyła odważną deklarację. Siatkarka jest o tym przekonana

Reprezentacja Polski świetnie rozpoczęła fazę grupową tegorocznych mistrzostw świata – od trzech zwycięstwo kolejno z Chorwacją, Tajlandią oraz Koreą Południową. Później nie było już tak różowo, bo Biało-Czerwonym przytrafiły się porażki z Dominikaną oraz z Turcją. Mimo tego jedna z naszych siatkarek przekonuje, że nie należy w nie wątpić. – Jeszcze wam to pokażemy – zadeklarowała w rozmowie z portalem sportowe fakty.wp.pl.

Zuzanna Górecka jest dumna z reprezentacji Polski

Przyjmująca ŁKS-u Commercecon Łódź stwierdziła, że jest dumna z drużyny, nawet biorąc pod uwagę przegrane spotkanie z Turcją 2:3. Rozstrzygnął je tie-break, a podopieczne Stefano Lavariniego do końca walczyły o korzystny wynik. – Pokazałyśmy, że potrafimy walczyć z najlepszymi – skwitowała.

W drugiej części mistrzostwa świata Polki zmierzą się z takimi zespołami jak Serbia, USA, Kanada i Niemcy, więc o awans do ćwierćfinału będzie zdecydowanie trudniej. – Cały czas podchodzimy do meczów tak samo, nie wybiegamy za daleko. Nie kalkulujemy, po prostu chcemy się bawić i dobrze grać – stwierdziła.

Zuzanna Górecka uważa, że reprezentacja Polski może wyjść na wyższy poziom

Nasza siatkarka została zapytana również o kwestię współpracy ze Stefano Lavarinim. Kadencja włoskiego szkoleniowca nie zaczęła się najlepiej, aczkolwiek im dłużej trwa współpraca z nim, tym lepiej wygląda reprezentacja. – To też buduje i motywuje nas do dalszej pracy, bo widzimy, że to, co robimy, przynosi efekty – powiedziała Górecka.

Przyjmująca nie ma wątpliwości co do jednego, a mianowicie tego, iż nasze siatkarki stać na jeszcze więcej niż dotychczas pokazały. – Potrafimy wejść na wyższy level i jeszcze wam to pokażemy – zakończyła.

Czytaj też:

Media: Polska nie wpuści rosyjskiego zawodnika Hapoelu Beer Szewa. Ostra reakcja Aleksieja Spiridonowa