Terminarz mistrzostw świata w siatkówce kobiet. Kiedy Polska gra kolejny mecz?

Siatkarskie mistrzostwa świata kobiet rozpoczęły się 23 września, a do walki o medale przystąpiły 24 reprezentacje. Osiem z nich pożegnało się już z czempionatem po pierwszej fazie grupowej, która wyłoniła ekipy zakwalifikowane do dalszego etapu turnieju. Wśród nich są Polki, które po zwycięstwach z Chorwacją, Tajlandią i Koreą Południową oraz porażkach z Dominikaną i Turcją zajęły czwarte miejsce w grupie B.

Mistrzostwa świata 2022. Trudne zadanie Polek

Podopieczne Stefano Lavariniego z 10 punktami na koncie awansowały do drugiej fazy grupowej, gdzie zagrają z Serbią, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Niemcami. Biało-Czerwone czeka trudne zadanie, ponieważ pierwsza z wymienionych drużyn broni podczas mistrzostw tytułu wywalczonego przed czterema laty, a Amerykanki są aktualnymi liderkami rankingu FIVB.

Polki chcąc liczyć się w walce o awans do ćwierćfinału, w którym wystąpią cztery najlepsze zespoły grupy F, muszą nie tylko ograć teoretycznie słabsze Kanadyjki i Niemki, ale również postarać się o sprawienie niespodzianki z wyżej notowanymi rywalkami. W dobrej sytuacji są za to Serbki, które mają na swoim koncie już 14 punktów, czyli o dwa więcej niż Amerykanki. 11 „oczek” zgromadziły z kolei reprezentantki Turcji i Dominikany, co zapowiada wyrównaną i emocjonującą rywalizację o miejsce w najlepszej ósemce turnieju.

MŚ w siatkówce kobiet. Terminarz meczów Polek

Serbia – Polska (4.10, godz. 20:30)

(4.10, godz. 20:30) Stany Zjednoczone – Polska (5.10, godz. 20:30)

(5.10, godz. 20:30) Polska – Kanada (7.10, godz. 20:30)

– Kanada (7.10, godz. 20:30) Polska – Niemcy (8.10, godz. 20:30)

