Gorzkie słowa Stefano Lavariniego po meczu Polska – Serbia. Te rzeczy sprawiły, że przegraliśmy

Po dobrym rozpoczęciu mistrzostw świata przez nasze siatkarki teraz trwa ich gorsza passa. Spotkanie z Serbią było już trzecim z rzędu, którego podopieczne Stefano Lavarini nie potrafił wygrać. Jak się okazuje, duży wpływ na taki stan rzeczy miała jedna kwestia. Po zakończeniu potyczki włoski szkoleniowiec był bardzo rozczarowany.

Stefano Lavarini wyjaśnia przyczyny porażki w meczu Polska – Serbia

Trudno mu się jednak dziwić, skoro niemal w każdym aspekcie gry reprezentacja Serbii prezentowała się lepiej. Najbardziej równą walkę Biało-Czerwone nawiązały w pierwszym secie, który zakończył się ich porażką 24:26. Później było już tylko gorzej – 22:25 (choć w pewnej chwili było 6 punktów przewagi rywalek) w drugim secie i 18:25 w ostatnim.

Jak się okazuje, duży wpływ na dyspozycję Polek mogło mieć ich zdrowie, o czym opowiedział Lavarini w rozmowie z portalem sport.pl. – W ostatnich dniach parę zawodniczek złapało coś w stylu grypy. To nic poważnego, ale były bardzo zmęczone, miały katar, problemy z pełnym oddychaniem, odpoczynkiem. Te kłopoty utrzymywały się przez około trzy dni i na pewno nie pozwoliły niektórym wejść na najwyższy poziom – stwierdził. Wiadomo, że na przykład Joanna Wołosz przeciwko Serbii grała z gorączką.

Gorzkie słowa Stefano Lavariniego

Włoch nie szukał jednak wymówek w kłopotach zdrowotnych – W takich spotkaniach musimy przede wszystkim myśleć o tym, co robić w trakcie meczu i jeśli ktoś może zagrać, to jest na tym skupiony w 100 procentach. Porażka nie była jednak wynikiem tego, czy niektóre zawodniczki grały na 95, a inne na 100 procent. Po prostu nie uwierzyliśmy, że potrafimy poddać pod dyskusję wynik meczu z tak dobrą drużyną, jaką we wtorek były Serbki – zakończył gorzko.

Czytaj też:

Bardzo trudny quiz z siatkówki. 70 proc. będzie dużym sukcesem nawet dla kibica reprezentacji