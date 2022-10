Terminarz mistrzostw świata. Kiedy gra reprezentacja Polski w siatkówce kobiet?

Polskie siatkarki wprawdzie przegrały z Serbią, ale nie oznacza to końca walki o awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. Biało-Czerwone mają do rozegrania jeszcze trzy mecze w ramach fazy grupowej, a my przypominamy terminarz czempionatu z uwzględnieniem, kiedy gra reprezentacja Polski.

Reprezentacja Polski znacznie skomplikowała swoją pozycję w walce o wysokie miejsce na mistrzostwach świata, bo po porażkach z Dominikaną i Turcją wprawdzie awansowała do drugiej fazy grupowej, ale uzbierała tylko 10 punktów. Taki dorobek oznaczał, że Biało-Czerwone nie mogą pozwalać sobie na kolejne potknięcia, bo każda porażka może przekreślić ich szanse na uzyskanie kwalifikacji do ćwierćfinału. Polskie siatkarki walczą o awans Podopieczne Stefano Lavariniego rozpoczęły drugą fazę grupową od porażki z Serbią w trzech setach. Taki rezultat nie był niespodzianką, ponieważ rywalkami Polek były aktualne mistrzynie świata i jedne z kandydatek do wywalczenia medalu podczas tegorocznego czempionatu. Biało-Czerwone powinny z kolei zapunktować w starciach z Kanadyjkami i Niemkami, które wydają się być w zasięgu naszych zawodniczek. Zdecydowanie trudniejsze zadanie czeka Polki w meczu z Amerykankami, czyli aktualnymi mistrzyniami olimpijskimi. Siatkarki ze Stanów Zjednoczonych przegrały dotychczas tylko jedno spotkanie, niespodziewanie łatwo ulegając w pierwszej fazie grupowej Serbką, i nie powinny mieć większego problemu z uzyskaniem awansu do najlepszej ósemki turnieju. Zespół prowadzony przez Lavariniego z kolei chcąc zachować szanse na kwalifikację powinien ten mecz wygrać, lub choćby urwać dwa sety i liczyć na potknięcia rywalek. MŚ w siatkówce. Terminarz meczów reprezentacji Polski Stany Zjednoczone – Polska (5.10, godz. 20:30)

Polska – Kanada (7.10, godz. 20:30)

Polska – Niemcy (8.10, godz. 20:30) Czytaj też:

