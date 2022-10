Polskie siatkarki po meczu z USA pną się do góry. Tak wygląda tabela mistrzostw świata w siatkówce

Po pierwszej fazie grupowej siatkarskich mistrzostw świata Polki miały na swoim koncie 10 punktów za wygrane z Chorwacją, Tajlandią i Koreą Południową oraz dwa sety wygrane w starciu z Turcją. Przed kolejną odsłoną rywalizacji było wiadomo, że Biało-Czerwony muszą znacznie powiększyć swój dorobek, by liczyć się walce o ćwierćfinał.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Polki pną się w górę

Podopieczne Stefano Lavariniego na inaugurację drugiej fazy grupowej zmierzyły się z Serbkami, czyli aktualnymi mistrzyniami świata. Polki wprawdzie w pierwszych dwóch setach podjęły walkę z mocnymi rywalkami, ale i tak musiały ostatecznie uznać ich wyższość, przygrywając 0:3. Taki rezultat oznaczał, że kluczowy w kontekście walki o kwalifikację do ćwierćfinału może okazać się kolejny mecz, tym razem z mistrzyniami olimpijskimi.

Nasze reprezentantki koncertowo rozegrały spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi i zakończyły mecz wynikiem 3:0. To dało Biało-Czerwonym cenne trzy punkty, które pozwoliły awansować im w tabeli grupy F. Teraz Polki zajmują czwarte, premiowane awansem do ćwierćfinału, miejsce i w dwóch kolejnych spotkaniach będą miały za zadanie obronić tę lokatę. By tego dokonać, zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego musi wygrać z Kanadyjkami i Niemkami.

Tabela MŚ w siatkówce

Miejsce Drużyna Liczba punktów Rozegrane mecze Wygrane Porażki Stosunek setów Stosunek punktów 1. Serbia 20 7 7 0 10.500 1.250 2. Turcja 17 7 6 1 2.857 1.178 3. Stany Zjednoczone 15 7 5 2 1.875 1.179 4. Polska 13 7 4 3 1.500 1.117 5. Kanada 11 7 4 3 0.923 1.038 6. Tajlandia 10 7 4 3 1.076 1.020 7. Dominikana 11 7 3 4 1.076 1.040 8. Niemcy 10 7 3 4 0.785 0.975

