Polska siatkarka zdradziła kulisy zwycięstwa z USA. W ten sposób Stefano Lavarini zainspirował zespół

Po tym jak polskie siatkarki przegrały trzy mecze z rzędu w tegorocznej edycji mistrzostw świata, mało kto wierzył, że jeszcze będą w stanie się odbić i powalczyć o awans do fazy play-off mundialu. A jednak właśnie tak się stało. Choć na początku drugiego etapu rozgrywek Serbia rozbiła Biało-Czerwone 0:3, to już w kolejnym meczu zatriumfowały nasze rodaczki, nieoczekiwanie pokonując zespół z USA, również 3:0. Jak to możliwe? Maria Stenzel wyjawiła, w jaki sposób Stefano Lavarini wspomógł zespół w trudnym momencie.

Kluczowa rozmowa motywacyjna ze strony Stefano Lavariniego

Zwycięstwo ze Stanami Zjednoczonymi było o tyle nieoczekiwane, że mówimy o medalistkach olimpijskich. Mimo tego okazało się, że Polki są w stanie przeciwstawić się nawet teoretycznie dużo mocniejszym ekipom. A wszystko dzięki szkoleniowcowi z Włoch.

– Trener dał nam lekcję – opowiedziała Maria Stenzel w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl. – Odbyliśmy krótką rozmowę, podczas której przekazał kilka rad. Każda z nas wzięła to do serca. Dotarło to do nas i dało taki rezultat, że wygrałyśmy 3:0 z USA. Jeśli tak ma być, to taka rozmowa może się odbywać codziennie – stwierdziła z uśmiechem na ustach.

Dzięki temu Polska wygrała z USA

Dopytana o charakter rozmowy, libero reprezentacji Polski doprecyzowała i wskazała, które słowa selekcjonera najbardziej zapadły jej w pamięć. – To była rozmowa motywująca. Tu trzeba walczyć o każdego seta czy punkt i nie ma marginesu na błąd. Należy robić to, co się czuje, a nie myśleć o tym, co będzie jutro, pojutrze, za tydzień czy za dwa. I nie wiadomo, kiedy następny raz zagramy na mistrzostwach świata. To było kluczowe zdanie, które do mnie trafiło – wyznała.

